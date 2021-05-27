Всі вакцини, включаючи вакцини від Covid-19, можуть мати побічні ефекти. Всього, усьому світі існує 15 вакцин проти Covid-19, кожна з яких дозволена до застосування як мінімум в одній країні.

Найбільш часто побічними ефектами після вакцинації Covid-19 є втома, жар, головний біль, ломота в тілі, озноб, нудота, діарея і біль в місці ін’єкції.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) рекомендують варіанти лікування препаратами, що відпускаються без рецепта, і домашні засоби від побічних ефектів від вакцини Covid-19.

Безрецептурні процедури

Кожен, кого турбують побічні ефекти вакцинації, може подумати, що слід приймати безрецептурні ліки перед вакцинацією, щоб запобігти будь-яким побічним ефектам до того, як вони виникнуть. І хоча вжиття заходів щодо запобігання симптомів – хороша ідея, в даному випадку це зайве.

Краще почекати і подивитися, чи з’являться які-небудь побічні ефекти, а потім лікувати їх індивідуально, а не гадати і заздалегідь приймати безрецептурні ліки.

Отже, якщо людина відчуває м’язові болі, болі в місці ін’єкції, лихоманку або комбінацію цих проблем, йому може допомогти наступне: ібупрофен, ацетамінофен або парацетамол, аспірин.

Домашні засоби

Гарні для тих, хто вважає за краще не приймати ліки, що відпускаються без рецепта, або шукає додаткові методи лікування. Є кілька методів, які можуть полегшити будь-які побічні ефекти вакцинації Covid-19.

При реакціях в місці ін’єкції, таких як біль або набряк, використовуйте чисту прохолодну вологу ганчірку для миття посуду, щоб зробити компрес. Це також може допомогти при болях в м’язах і суглобах.

Щоб зменшити хворобливість або скутість в руці, рухайте нею якомога більше. Це може здатися нелогічним і викликати невеликий дискомфорт, але допомагає запобігти подальшій скутості, розслабляючи хворі м’язи.

Людям з ознобом і субфебрильною температурою слід пити багато води, щоб уникнути зневоднення. Легкий одяг і багатошаровий одяг допоможуть запобігти перегріву.

Що таке Covid arm

Це може бути побічним ефектом вакцинації Moderna Covid-19. Йдеться про червоні плямисті висипки, які можуть з’явитися навколо місця ін’єкції.

Хоча поява висипу може насторожувати, вона не є небезпечною для життя. Якщо ця висип з’являється і турбує вас, використовуйте прохолодний компрес – або прохолодну чисту вологу ганчірку, або пакет з льодом, загорнутий у рушник.

Інший варіант – поговорити з фармацевтом, щоб визначити, чи буде безпечним прийом антигістамінних, таких як дифенгидрамін. Антигістамінні препарати можуть викликати сонливість, тому людині не слід сідати за кермо, поки він не буде впевнений в дії ліків.

Висип зазвичай тримається близько 5 днів, але може тривати до 3 тижнів. Немає причин для занепокоєння, якщо він розвивається після і триває довше, ніж інші побічні ефекти вакцини.

Як довго тривають побічні ефекти

Побічні ефекти вакцини Covid-19 повинні тривати тільки протягом кілька днів. Якщо вони тривають довше, зверніться до лікаря.

Деякі побічні ефекти, такі як жар, озноб і втома, також є симптомами Covid-19. Інфекцією SARS-CoV-2 можна заразитися безпосередньо до або після вакцинації – до того, як в організмі з’явиться можливість виробляти потрібні антитіла і формувати імунітет. Крім того, хоча вакцини дуже ефективні, вони не гарантують 100% захист від вірусу.

Важливо пам’ятати, що ніяка вакцина не може викликати Covid-19, тому що жодна з них не містить весь вірус SARS-CoV-2. Той, хто захворює Covid-19 після вакцинації, швидше за все, піддався впливу вірусу до того, як зміг виробити достатній імунітет.

Якщо побічні ефекти, що нагадують симптоми Covid-19, зберігаються, пройдіть тест на Covid-19 і дотримуйтесь місцевих норм самоізоляції.

Коли звернутися до лікаря

Зверніться до лікаря, якщо будь-які побічні ефекти значно посиляться. Це може викликати сильну болючість, біль або почервоніння в місці ін’єкції. Крім того, зверніться за професійною допомогою, якщо побічні ефекти тривають довше, ніж кілька днів.

Будь у кого може бути важка алергічна реакція на вакцину. В цьому випадку треба негайно зателефонувати в службу екстреної медичної допомоги чи іншим чином отримати невідкладну медичну допомогу.

Анафілаксія може включати утруднене дихання, закриття горла, набряк обличчя і кропив’янку.

Анафілактичні реакції на вакцину, як правило, виникають швидко. Після введення дози вакцини медичний працівник буде спостерігати за людиною протягом приблизно 15-30 хвилин. Це необхідно для того, щоб в разі виникнення алергічної реакції медики змогли надати допомогу.

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