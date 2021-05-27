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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

У США схвалили препарат проти Covid-19, який захищає від ускладнень

коронавірус

У США дозволили екстрене використання для лікування пацієнтів з Covid-19 препарату на основі моноклональних антитіл -Sotrovimab. Його розробили британська компанія GlaxoSmithKline та американська Vir Biotechnology.

Про це повідомило Управління з контролю за харчовими продуктами та медикаментами (FDA). Раніше препарат використовували для лікування легких та середніх форм коронавірусу у дорослих пацієнтів і підлітків у віці від 12 років і старше, вага яких перевищує 40 кг.

Використання Sotrovimab заборонено для пацієнтів, які госпіталізовані з хворобою або потребують кисневої терапії. Проміжний аналіз засвідчив, що препарат призвів до зменшення загальної кількості госпіталізацій або смерті на 85%.

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Він ефективний проти штамів Covid-19, які виявили Великій Британії, Південній Африці, Бразилії, Каліфорнії, Нью-Йорку та Індії.

Sotrovimab – препарат на основі одного типу моноклональних антитіл – клонованих молекул, що виробляються імунною системою і здатних зв’язати та нейтралізувати збудник певного захворювання.

Крім того, якщо під час коронавірусу у людини низька сатурація та часте дихання – це може свідчити про підвищений ризик смерті. Тому людей з такими ознаками варто госпіталізувати.

Джерело: FDA

Фото: Depositphotos

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