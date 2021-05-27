Вакцину від фармацевтичної компанії Johnson & Johnson планують виготовляти в Індії. Уряд має намір використовувати препарат усередині країни, оскільки ситуація з коронавірусом в Індії все така ж нестабільна.

Міністерству закордонних справ, а також Департаменту біотехнології доручили працювати над забезпеченням вакцини Johnson & Johnson, яку буде виготовляти компанія Biological E для індійського ринку.

Уряд вивчає всі можливості для швидкого збільшення поставок препаратів для вакцинації під час руйнівної хвилі коронавірусу.

Відповідно до угоди, вакцини проти коронавірусу виготовлятимуть в Індії за фінансової підтримки США та Японії, а Австралія зробить свій внесок у логістичні аспекти.

Багато штатів відзначили недостачу вакцин, їхня потреба збільшується на тлі другої смертоносної хвилі. З початку кампанії вакцинації в Індії отримали щеплення понад 20 млн осіб.

Ще декілька місцевих вакцин, зокрема виробництва Biological E, Zydus Cadila та Gennova, перебувають на стадії розробки.

Вакцинація в Україні

Україна обговорить з представниками США можливість отримання вакцин від коронавірусу. Джо Байден оприлюднив план, згідно з яким його адміністрація має намір до кінця червня відправити 80 млн доз вакцин у різні держави.

Президент Байден пообіцяв також надати 60 млн доз AstraZeneca та ще додатково до 20 млн препарату, серед яких будуть Moderna, Pfizer та Johnson & Johnson, що застосовуються у США.

Джерело: The Print