Станом на ранок четверга, 27 травня, в Україні виявили загалом 2 193 367 випадків коронавірусу.
За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 3 509 осіб, з яких госпіталізовано 1 402. Серед них – 193 дитини та 82 медпрацівники.
За минулу добу одужали майже 17 тис. пацієнтів, летальних випадків – 183.
Загалом за весь час пандемії в Україні:
- одужали – 2 006 918 людей;
- летальних випадків – 50 076.
За останню добу було проведено понад 67 тис. тестувань, зокрема методом ПЛР – 29 280 та методом ІФА – 12 440.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Києві (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.
Коронавірус в Україні
- м. Київ – 454 випадки;
- Вінницька область – 76 випадків;
- Волинська область – 100 випадків;
- Дніпропетровська область – 284 випадки;
- Донецька область – 132 випадки;
- Житомирська область – 120 випадків;
- Закарпатська область – 30 випадків;
- Запорізька область – 187 випадків;
- Івано-Франківська область – 71 випадок;
- Київська область – 194 випадки;
- Кіровоградська область – 33 випадки;
- Луганська область – 59 випадків;
- Львівська область – 278 випадків;
- Миколаївська область – 141 випадок;
- Одеська область – 84 випадки;
- Полтавська область – 111 випадків;
- Рівненська область – 163 випадки;
- Сумська область – 81 випадок;
- Тернопільська область – 79 випадків;
- Харківська область – 233 випадки;
- Херсонська область – 138 випадків;
- Хмельницька область – 122 випадки;
- Черкаська область – 91 випадок;
- Чернівецька область – 89 випадків;
- Чернігівська область – 159 випадків.
Ситуація з Covid-19
В Україні станом на ранок 26 травня 2021 року виявили 3 395 нових хворих. 208 осіб померли, а майже 15 тис. одужали.
Детальніше про статистику коронавірусу за 26 травня читайте у матеріалі Фактів ICTV.