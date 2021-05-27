Станом на ранок четверга, 27 травня, в Україні виявили загалом 2 193 367 випадків коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 3 509 осіб, з яких госпіталізовано 1 402. Серед них – 193 дитини та 82 медпрацівники.

За минулу добу одужали майже 17 тис. пацієнтів, летальних випадків – 183.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

одужали – 2 006 918 людей;

летальних випадків – 50 076.

За останню добу було проведено понад 67 тис. тестувань, зокрема методом ПЛР – 29 280 та методом ІФА – 12 440.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Києві (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

Коронавірус в Україні

м. Київ – 454 випадки;

Вінницька область – 76 випадків;

Волинська область – 100 випадків;

Дніпропетровська область – 284 випадки;

Донецька область – 132 випадки;

Житомирська область – 120 випадків;

Закарпатська область – 30 випадків;

Запорізька область – 187 випадків;

Івано-Франківська область – 71 випадок;

Київська область – 194 випадки;

Кіровоградська область – 33 випадки;

Луганська область – 59 випадків;

Львівська область – 278 випадків;

Миколаївська область – 141 випадок;

Одеська область – 84 випадки;

Полтавська область – 111 випадків;

Рівненська область – 163 випадки;

Сумська область – 81 випадок;

Тернопільська область – 79 випадків;

Харківська область – 233 випадки;

Херсонська область – 138 випадків;

Хмельницька область – 122 випадки;

Черкаська область – 91 випадок;

Чернівецька область – 89 випадків;

Чернігівська область – 159 випадків.

Ситуація з Covid-19

В Україні станом на ранок 26 травня 2021 року виявили 3 395 нових хворих. 208 осіб померли, а майже 15 тис. одужали.

Детальніше про статистику коронавірусу за 26 травня читайте у матеріалі Фактів ICTV.