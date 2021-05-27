В Україну привезли 500 доз вакцини Janssen проти коронавірусу виробництва Johnson&Johnson для вакцинації працівників компанії зі США.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у коментарі одному з видань. Ця вакцина не зареєстрована для використання в Україні.

У міністерстві зазначили, що працівникам компанії потрібно зробити щеплення препаратом, який сертифікований у США, через особливості роботи.

– 500 доз цієї вакцини було завезено на територію нашої держави згідно з затвердженим порядком ввезення незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів виключно для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму, – кажуть у прес-службі.

Співробітники компанії працюють на Алясці у сфері рибальства, тож щеплення сертифікованою в США вакциною є вимогою в’їзду на територію Сполучених штатів Америки. Компанія надала всі необхідні документи, які визначені порядком.

Станом на 27 травня 224 українці отримали щеплення вакциною Janssen.

Вакцинація в Україні

В Україні першу дозу вакцини проти Covid-19 отримали вже 992 189 осіб, обидві дози, необхідних імунізації, отримали 107 524 особи.

26 травня зроблено 15 131 щеплення: одну дозу отримали 4 998 людей, повністю імунізовані – 10 133 людини.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.