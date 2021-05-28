Чому у деяких людей під час Covid-19 виникають ускладнення з серцем – дослідження

Люди з генетично високим рівнем холестерину, серцевими захворюваннями, інфіковані коронавірусом, мали більше серцевих нападів. Про це свідчить дослідження фонду FH Foundation. Науковці підтвердили, що Covid-19 збільшує частоту серцевих нападів у людей з встановленим атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням (ASCVD). Фонд долучив до дослідження 55 412 462 людей, розділивши їх на шість порівнянних груп. Результати аналізу добровольців свідчать про те, що частота серцевих нападів була найвищою у людей з коронавірусом і наявністю діагностованого генетично високого рівня холестерину, який називається сімейною гіперхолестеринемією.

– Результати важливі, тому що ці цифри вказують на важливість розуміння того, чи є у людей основне серцево-судинне захворювання або генетичний високий рівень холестерину під час лікування вірусу, – зазначила автор дослідження, головний технічний директор FH Foundation Келлі Майерс.

Науковці переконані, що результати дослідження мають важливе значення для людей зі сімейною гіперхолестеринемією, які інфікувалися Covid-19. Адже саме у них спостерігали найвищі показники серцевого нападу.

Сімейна гіперхолестеринемія — поширене генетичне захворювання, яке збільшує ризик серцево-судинних захворювань до 20 разів через підвищення рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності.

Крім того, науковці з Ірландії з’ясували, що більшою мірою важка форма Covid-19 може загрожувати людям з хронічними захворюваннями серця, невралгічними захворюваннями, хронічними захворюваннями нирок та онкологічними захворюваннями.