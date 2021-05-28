На тлі інших інфекцій серед пацієнтів з Covid-19 в Індії реєструються випадки мукормікозу (чорного грибка) – рідкісного небезпечного для життя захворювання. Тисячі випадків зареєстровано в усіх штатах.

Медики і вчені зараз ламають голову, чому чорний грибок почав поширюватися в Індії, і як з ним боротися далі.

Аналіз ситуації показав, що під час лікування Covid-19 використовуються антибіотики, стероїди, імунодепресанти.

– Однак використання стероїдів може підвищити рівень цукру в крові у пацієнтів з Covid-19, які страждають на діабет, – говорить Філіп Метью, лікар-консультант з громадської охорони здоров’я і докторант Каролінського інституту в Стокгольмі.

До того ж в деяких місцях Індії без будь-яких конкретних показань призначають антибіотики, тим самим знищуючи нормальну бактеріальну флору в носі і дихальних шляхах. Це дає змогу інвазивним видам грибів і патогенним бактеріям рости в організмі людини.

– Є достатньо доказів того, що надмірне використання добавок цинку як підсилювача імунітету у пацієнтів з Covid-19 також може збільшити ризик мукормікозу, – додав Метью. – Деякі дослідження також показали, що Covid-19 і сам по собі є чинником ризику цієї грибкової інфекції.

Найчастіше хвороба вражає пазухи носа і легені. З носових пазух інфекція може поширюватися на очі і мозок, що робить її потенційно небезпечною. Рівень смертності може досягати 50 відсотків у пацієнтів із занедбаним захворюванням.

Навіть серед тих, хто вижив, значна частина може втратити око або деякі нервово-м’язові функції. Тому раннє виявлення та ефективне лікування стають надзвичайно важливими.

Щоб уникнути подібних ситуацій в майбутньому, потрібно студентів-медиків вчити правильному використанню ліків та небезпекам, пов’язаним з нераціональними рецептами. Набір навичок постачальників медичних послуг, особливо лікарів загальної практики, які працюють в малих містах і сільській місцевості, слід вдосконалювати за допомогою систематичного навчання і нарощування потенціалу.

– Крім того, необхідно посилити систему регулювання роздрібних аптек, щоб сильнодіючі ліки, такі як стероїди і антибіотики, не відпускалися без рецепту, – вважає Філіп Метью.

Ми не можемо дозволити собі, щоб іще одна помилка диктувала нам умови.

На перших етапах боротьби з коронавірусом лікарі широко застосовували антибіотики, та згодом від цього відмовилися через неефектівність такого лікування.

Джерело: Мoneycontrol