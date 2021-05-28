Станом на ранок 28 травня в Києві зафіксували ще 384 випадки коронавірусу. За весь період пандемії у столиці зареєстрували 205 901 Covid-випадок.

За минулий день у місті померло від хвориби 15 киян, загалом – 5 070.

Натомість одужало 4 180 українців, загалом – 161 908.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: