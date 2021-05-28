28 травня – День менструальної гігієни. Дата, яка має на меті привернути увагу до важливості цього природного прояву жіночого здоров’я.

Результати соціальних досліджень щодо цієї делікатної теми дещо приголомшують: 48% жінок почуваються ніяково під час менструації, 42% – відчувають сором, 73% – приховують прокладки, тампони чи інші гігієнічні засоби, коли йдуть до вбиральні. І це при тому, що 99% жінок мають менструацію.

Що таке менструація? Перш за все, цей той самий біологічний процес, завдяки якому ми з’являємося на світ.

– Біль, слабкість, нудоту під час циклу менструації може відчувати більшість жінок. А втім, у випадках, коли цей біль стає вираженим і посилюється з кожним місяцем, це може свідчити про наявність захворювань, – розповідає сімейний лікар поліклініки Оболонського району Києва Людмила Сердюк.

Невігластво відносно менструальної гігієни може обходитися дуже дорого, призводячи до стресу й сорому, що впливають на психічне здоров’я, а також сприяти ранній і небажаній вагітності. І це вже на кажучи про високий ризик інфікування статевих органів.

За словами Людмили Сердюк, менструація – не є хворобливим станом, який змушує відмовлятися від фізичної активності. Навпаки, легкі вправи, йога, ходьба допоможуть не тільки почуватися краще, а й зменшити біль при менструальному циклі.

Проте якщо біль дуже сильний, виділення дуже рясні, або лікар не рекомендував вам фізичну активність – спорт на час менструації варто відкласти.

Що ж стосується харчування, то у цей період жінкам рекомендовано вживати продукти із вмістом заліза, щоби поновити його втрату через кровотечу. А о червоне м’ясо, сочевиця, крупи, бобові, горіхи, риба, фрукти, зелені листові овочі, що містять калій та магній, корисні для кращого сну та попередження стресу.

Менструація дуже важливий показник жіночого здоров’я. Порушення менструального циклу призводять до слабкості, небажання вчитися чи працювати, змін у настрої, а подекуди – й до депресії. У молодих жінок такі проблеми як нерегулярна та болюча менструація тим більше викликають тривогу.

Не залишайтеся наодинці з цими явищами. Контроль вашого менструального циклу допоможе дізнатися, що для вас нормально, а що ні. Зверніться по медичну допомогу чи проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас є запитання чи проблеми.

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