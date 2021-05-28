Людей, які записалися на щеплення проти коронавірусу у додатку Дія, або через контакт-центр МОЗ, запрошуватимуть у центри вакцинації у Києві, Одесі та Львові телефоном.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Людям самостійно не можна обрати вакцину, якою буде здійснене щеплення. Пріоритет черзі надаватиметься літнім людям.

– Щеплення робитимуть тільки тим, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Обирати вакцину в масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. З 29 травня будуть використовувати вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech, – зазначили у МОЗ.

У міністерстві додали, що пілотні центри відкривають, щоб відпрацювати алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях. Коли Україна отримає більше вакцин, такі центри відкриватимуть і в інших великих містах.

29 травня 2021 року в Україні відкриваються перші пілотні центри масової вакцинації населення проти Covid-19 у трьох містах: Києві (на базі Міжнародного виставкового центру), Львові (на базі стадіону Арена Львів) та Одесі (на базі стадіону Одеської юридичної академії).

ЦВН хочуть відкрити для того, щоб забезпечити здатність проводити щеплення зараз та в майбутньому, створюючи своєчасний доступ до вакцин проти Covid-19 для якомога більшої кількості дорослого населення України.

Фото: КМДА