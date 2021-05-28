Японія продовжує надзвичайний стан у зв’язку з Covid-19 в Токіо і інших районах ще на 20 днів, оскільки зростає кількість закликів скасувати Олімпійські ігри в Токіо.

За словами прем’єр-міністра Йосіхіде Суга, захворюваність в країні залишається високою, а медичні установи в Осаці, найбільш постраждалому районі на заході Японії, як і раніше перевантажені. І це при тому, що до світового спортивного форуму, який повинен відкритися 23 липня, залишилося трохи більше 50 днів.

Поточний надзвичайний стан в столиці і восьми інших мегаполісах мав закінчитися наступного понеділка, 31 травня, але лікарні в деяких районах все ще переповнені пацієнтами з Covid-19, а випадки важких ускладнень після Covid-19 недавно досягли нового максимуму.

Крім того, організатори Олімпійських ігор повинні вирішити, чи допускати взагалі будь-яких уболівальників після того, як кілька місяців тому вони заборонили іноземним глядачам присутнім на трибунах стадіонів.

Японія затримує вакцинацію через бюрократичні і планових помилок. Тільки 2,3% населення повністю вакциновані. Поточний етап, націлений на людей похилого віку, навряд чи вдасться завершити до початку Ігор.

Проте, пан Суга і його уряд сповнені рішучості провести Олімпійські ігри. Міжнародний олімпійський комітет також заявив, що Ігри відбудуться, навіть якщо в приймаючому місті Токіо будуть прийняті надзвичайні заходи.

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Джерело: Аbc