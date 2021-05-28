За весь час пандемії у світі вже зафіксували 169,7 млн випадків коронавірусу. Лідерами за кількістю нових випадків за добу є Індія (понад 179 тис.), Бразилія (понад 66 тис.) та Аргентина (понад 41 тис.).

За минулу добу від ускладнень, які викликав коронавірус, померли понад 11 тис. людей, а одужало за весь час – 151 млн. Нині у світі понад 14 млн активних випадків захворювання, з них більше ніж 97 тис. – у критичному стані.

Головні новини про коронавірус за 28 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні ситуація з коронавірусом поліпшилася. За добу підтвердили 3 306 нових випадків. Проте від ускладнень, які викликає Covid-19, продовжують помирати люди – 156 пацієнтів за добу. Водночас одужали – 13 298 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (280), Львівській (251) та Донецькій (228) областях.

Коронавірус у світі

Лідерами за кількістю нових випадків за добу є Індія (понад 179 тис.), Бразилія (понад 66 тис.) та Аргентина (понад 41 тис.). Серед країн світу Україна займає 24 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – сьому позицію, а за добовою смертністю – третє.

У Японії дозволили використовувати вакцину проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від 12 років.

У Чехії послаблюють карантинні обмеження. Так, з 31 травня у країні ресторани та інші заклади громадського харчування зможуть знову приймати відвідувачів у приміщеннях. Відвідувачі повинні мати при собі підтвердження про негативний тест на коронавірус, або ж підтвердження про вакцинацію.

Румунія дозволила проведення масових заходів з 1 червня, але за умови, якщо всі учасники будуть вакциновані проти коронавірусу.

Уряд Хорватії з 28 травня послабив карантин та дозволив ресторанам приймати відвідувачів у закритих приміщеннях і скасував заборону на продаж алкоголю вночі.

Вакцинація в Україні

В Україні з 24 лютого першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 999 072 особи, отримали обидві дози й повністю імунізовані 116 934 особи.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено 1 116 006 уколів вакциною. 27 травня 16 293 людини щеплено проти Covid-19: одну дозу отримали 6 883 людини, повністю імунізовані – 9 410 людей.

В суботу, 29 травня, на території Національного комплексу Експоцентр України (ВДНГ) у Києві почне діяти центр вакцинації від коронавірусу. Також ще два центри вакцинації запрацюють у Львові та Одесі.