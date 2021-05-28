Протягом найближчих 5-7 років у світі з’явиться новий вірус, який може бути небезпечнішим за теперішній Covid-19.

Про це повідомила інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська в ефірі одного з каналів. За її словами, збудники сильно змінилися і людство вже не може з ними справлятися, через те, що немає ефективних засобів для боротьби.

– Розумієте, є пандемічні цикли. Це циклічний процес. Пам’ятаєте, які в середні століття були епідемії? Ми думаємо, що все це в минулому, але це не так, – зазначила лікар.

Вона стверджує, що вакцинація – найефективніший метод боротьби з епідеміями, але навіть цього недостатньо. Адже в найближчій перспективі немає препаратів, які зможуть боротися з вірусом.

Голубовська додала, що є засоби, які зараз досліджуються, проте вони не специфічні та можуть застосовуватися під час лікування багатьох РНК- вірусів.

– Через це, на жаль, гинутимуть люди, будуть сплески захворювання. Тому ми повинні бути готовими, – наголосила вона.

Нещодавно у Всесвітній організації охорони здоров’я також попередили, що у світі може з’явитися новий смертельний вірус. Це пов’язано з тим, що Covid-19 постійно мутує. І хоча раніше у ВООЗ стверджували, що появу нового вірусу важко спрогнозувати, то уже зараз з’явилися індійський, південноафриканський і британський штами Covid-19.

Джерело: Апостроф TV