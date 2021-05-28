Ступінь ризику зараження Covid-19 на шоу і концертах, які передбачають масове скупчення глядачів, взялися оцінити французькі вчені навчального госпіталю Assistance publique-Hôpitaux de Paris при Паризькому університеті.

Клінічне дослідження буде проведено завтра, 29 травня, на виступі популярного гурту Indochine в закритому спортивному комплексі Парижа AccorHotels Arena.

Передбачається присутність 5 000 учасників експерименту. Всі вони будуть в масках, але не обмежені вимогою дотримання соціальної дистанції.

– Разом з професіоналами індустрії розваг ми хочемо переконатися, що немає ризику заразитися Covid-19, якщо зібрати стільки людей в закритому просторі, – зазначили автори дослідження.

Вони підкреслили, що концерт буде проводиться під суворим контролем. Для всіх учасників це захід буде безкоштовним, але раніше вони повинні пройти три тести. Перший – антигенний, за 72 години до концерту. Другий – зразок слини, який буде взятий в день концерту, тобто в суботу. Третій буде зроблений самими учасниками через сім днів після концерту, щоб перевірити, було зараження чи ні.

Попередні результати дослідження очікуються в кінці червня.

Нагадаємо, подібні концерти-експерименти вже проводилися і в інших країнах. Наприклад, в березні на концерті в Барселоні в Палаці Сан-Жорді виступила популярна іспанська група Love of Lesbian. Тоді медики не виявили масових випадків інфікування.

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Джерело: Franceinter

Фото: Giphy