Словаччина передала дитячій лікарні Охматдит у Києві засоби захисту від коронавірусу на суму €195 тис. Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер під час прес-конференції 28 травня.

– З нашого боку можете бути впевнені щодо допомоги Україні здолати Covid-19. Сьогодні дозвольте передати сертифікат про надання захисних засобів розміром €195 тис. дитячій лікарні Охматдит, – зазначив він.

Також він наголосив, що Словаччина довгостроково передає гуманітарну допомогу Україні та робитиме це й надалі.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у країні працюють над створенням цифрового національного Covid-сертифіката.

– Важливим є забезпечення його сумісності з відповідним сертифікатом в ЄС та ВООЗ. Необхідною є також наша взаємодія з ЄС щодо створення правової бази впровадження та взаємного визнання цих сертифікатів. Сподіваємося, Словаччина також сприятиме взаємному визнанню цифрових сертифікатів та створенню механізму спрощеного перетину кордонів з країнами ЄС в умовах пандемії, — додав він.

В Україні запуск цифрових сертифікатів запланований на початок липня. Крім того, Європейський Союз нині перебуває на фінальній стадії узгодження паспорта. Наявність документа буде необхідною умовою для подорожей Європою.

Фото: Урядовий портал