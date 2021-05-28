Словаччина передала дитячій лікарні Охматдит у Києві засоби захисту від коронавірусу на суму €195 тис. Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер під час прес-конференції 28 травня.
– З нашого боку можете бути впевнені щодо допомоги Україні здолати Covid-19. Сьогодні дозвольте передати сертифікат про надання захисних засобів розміром €195 тис. дитячій лікарні Охматдит, – зазначив він.
Також він наголосив, що Словаччина довгостроково передає гуманітарну допомогу Україні та робитиме це й надалі.
Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у країні працюють над створенням цифрового національного Covid-сертифіката.
– Важливим є забезпечення його сумісності з відповідним сертифікатом в ЄС та ВООЗ. Необхідною є також наша взаємодія з ЄС щодо створення правової бази впровадження та взаємного визнання цих сертифікатів. Сподіваємося, Словаччина також сприятиме взаємному визнанню цифрових сертифікатів та створенню механізму спрощеного перетину кордонів з країнами ЄС в умовах пандемії, — додав він.
В Україні запуск цифрових сертифікатів запланований на початок липня. Крім того, Європейський Союз нині перебуває на фінальній стадії узгодження паспорта. Наявність документа буде необхідною умовою для подорожей Європою.
Фото: Урядовий портал