Україна увійшла в трійку країн Європи за добовою смертністю від коронавірусу. Так, за добу у країні померло 183 людини.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Лідерами за кількістю нових випадків за добу є Індія (понад 179 тис.), Бразилія (понад 66 тис.) та Аргентина (понад 41 тис.).

Серед країн світу Україна займає 24 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – сьому позицію, а за добовою смертністю – третє.

Загалом у світі за добу зафіксували 537 тис. нових випадків Covid-19. За минулу добу від ускладнень, які викликав коронавірус, померли понад 11 тис. людей, а одужало за весь час – 151 млн.

Нині у світі понад 14 млн активних випадків захворювання, з них більше ніж 97 тис. – у критичному стані.

Коронавірус в Україні

Станом на 28 травня в Україні поліпшилася ситуація з коронавірусом. За добу зафіксували 3 306 нових випадків.

За добу померли 156 людей, а одужали – 13 298. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (280), Львівській (251) та Донецькій (228) областях.

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