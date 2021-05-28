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Людмила Грубник |

Ситуація з Covid-19 в Україні трішки поліпшилася, за добу – 3 306 нових випадків

Ситуація з Covid-19 в Україні трішки поліпшилася, за добу – 3 306 нових випадків

Станом на 28 травня 2021 року коронавірус в Україні підтвердили у 2 196 673 осіб. Епідситуація у країні трішки поліпшилася, за добу – 3 306 нових випадків.

З-поміж них – 169 дітей та 77 медпрацівників.

Загалом в Україні 50 232 людини померли від вірусу, за день – 156 летальних випадків. Водночас одужати вдалося 2 020 216 особам, за добу – 13 298.

За час пандемії в Україні провели 10 131 355 тестів методом ПЛР, за останні 24 години – 25 454.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (280), Львівській (251) та Донецькій (228) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 63 випадки;
  • Волинська область – 104 випадки;
  • Дніпропетровська область – 280 випадків;
  • Донецька область – 228 випадків;
  • Житомирська область – 74 випадки;
  • Закарпатська область – 38 випадків;
  • Запорізька область – 195 випадків;
  • Івано-Франківська область – 51 випадок;
  • Київська область – 221 випадок;
  • Кіровоградська область – 47 випадків;
  • Луганська область – 46 випадків;
  • Львівська область – 251 випадок;
  • Миколаївська область – 154 випадки;
  • Одеська область – 114 випадків;
  • Полтавська область – 78 випадків;
  • Рівненська область – 177 випадків;
  • Сумська область – 98 випадків;
  • Тернопільська область – 77 випадків;
  • Харківська область – 191 випадок;
  • Херсонська область – 69 випадків;
  • Хмельницька область – 106 випадків;
  • Черкаська область – 135 випадків;
  • Чернівецька область – 68 випадків;
  • Чернігівська область – 57 випадків.

коронавірус в Україні - карта 28.05.2021

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 27 травня 2021 року, в Україні виявили загалом 2 193 367 випадків коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу підтвердилася ще у 3 509 осіб.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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