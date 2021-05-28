Станом на 28 травня 2021 року коронавірус в Україні підтвердили у 2 196 673 осіб. Епідситуація у країні трішки поліпшилася, за добу – 3 306 нових випадків.
З-поміж них – 169 дітей та 77 медпрацівників.
Загалом в Україні 50 232 людини померли від вірусу, за день – 156 летальних випадків. Водночас одужати вдалося 2 020 216 особам, за добу – 13 298.
За час пандемії в Україні провели 10 131 355 тестів методом ПЛР, за останні 24 години – 25 454.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (280), Львівській (251) та Донецькій (228) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 63 випадки;
- Волинська область – 104 випадки;
- Дніпропетровська область – 280 випадків;
- Донецька область – 228 випадків;
- Житомирська область – 74 випадки;
- Закарпатська область – 38 випадків;
- Запорізька область – 195 випадків;
- Івано-Франківська область – 51 випадок;
- Київська область – 221 випадок;
- Кіровоградська область – 47 випадків;
- Луганська область – 46 випадків;
- Львівська область – 251 випадок;
- Миколаївська область – 154 випадки;
- Одеська область – 114 випадків;
- Полтавська область – 78 випадків;
- Рівненська область – 177 випадків;
- Сумська область – 98 випадків;
- Тернопільська область – 77 випадків;
- Харківська область – 191 випадок;
- Херсонська область – 69 випадків;
- Хмельницька область – 106 випадків;
- Черкаська область – 135 випадків;
- Чернівецька область – 68 випадків;
- Чернігівська область – 57 випадків.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок четверга, 27 травня 2021 року, в Україні виявили загалом 2 193 367 випадків коронавірусу.
За останню добу наявність вірусу підтвердилася ще у 3 509 осіб.
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