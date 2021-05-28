Американська лабораторія інтернет-аптеки Valisure LLC виявила бензол в 78 сонцезахисних кремах і засобах по догляду після засмаги.

В рамках цього проекту компанія протестувала майже 300 брендів сонцезахисних засобів, що продаються 69 компаніями.

Інтернет-аптечна компанія подала петицію до Агенції з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) з вимогою ввести більш суворі правила щодо присутності бензолу в сонцезахисних засобах.

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Зокрема, заборонити будь-яку кількість бензолу в сонцезахисних кремах і засобах по догляду після засмаги і відкликати ті, які вже були продані з вимірними рівнями бензолу.

Бензол – рідкий вуглеводень, який зазвичай міститься в нафті, сигаретному димі і кам’яновугільної смоли. Протягом багатьох років він використовувався як розчинник в широкому спектрі продуктів. Також було виявлено, що він викликає рак, особливо лейкоз.

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