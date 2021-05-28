В Ужгороді зменшилася кількість хворих на Covid-19, тому вирішено з червня закрити відділення, де лікували пацієнтів з важким перебігом хвороби. Про це повідомив директор КНП Центральна міська клінічна лікарня Ужгородської міської ради Іван Курах.

Він зазначив, що зараз із 190 ліжок зайнято всього 10. Реаніматологи, які працювали у відділенні, перейдуть у відділення невідкладної допомоги, перепрофільовані відділення повернуться до звичної роботи.

Людям, які вже перенесли коронавірусну хворобу, не варто відкладати вакцинацію більше ніж на три місяці, радять експерти. Приймати якісь ліки перед вакцинацією не потрібно.

Джерело: Прес-служба міської ради Ужгорода.