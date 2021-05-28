Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

В лікарні Ужгорода закриють Covid-відділення – міськрада

реанимация

В Ужгороді зменшилася кількість хворих на Covid-19, тому вирішено з червня закрити відділення, де лікували пацієнтів з важким перебігом хвороби. Про це повідомив  директор КНП Центральна міська клінічна лікарня Ужгородської міської ради Іван Курах.

Він зазначив, що зараз із 190 ліжок зайнято всього 10. Реаніматологи, які працювали у відділенні, перейдуть у відділення невідкладної допомоги, перепрофільовані відділення повернуться до звичної роботи.

Читайте
Що робити при побічних ефектах від Covid-вакцини

Людям, які вже перенесли коронавірусну хворобу, не варто відкладати вакцинацію більше ніж на три місяці, радять експерти. Приймати якісь ліки перед вакцинацією не потрібно.

Джерело: Прес-служба міської ради Ужгорода.

Фото: Pixabay

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка