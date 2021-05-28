В Одесі цими вихідними відкриють центр вакцинації проти коронавірусу. Він діятиме з 30 травня на стадіоні Національного університету Одеська юридична академія.

Про це повідомив Одеський обласний центр громадського здоров’я у соціальних мережах. Центр вакцинації можна знайти за адресою Фонтанська дорога, 23.

– Щеплення вакциною CoronaVac отримуватимуть люди у віці 60 років і старше, зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку Дія. Всі вони попередньо отримають дзвінок з пункту щеплення і будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час, – зазначили в центрі громадського здоров’я.

Центр вакцинації працюватиме з 09.00 до 17.00. У МОЗ очікують за день робити від 250 до 300 щеплень.

У Києві також відкриють центр вакцинації від Covid-19 на території Національного комплексу Експоцентр України. 29 травня щеплення зможуть отримати громадяни, які записалися на вакцинацію у додатку Дія.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький нещодавно повідомив, що у Львові теж буде такий центр на футбольному стадіоні Арена Львів. ЦВН хочуть відкрити для того, щоб забезпечити здатність проводити щеплення зараз та в майбутньому, створюючи своєчасний доступ до вакцин проти Covid-19 для якомога більшої кількості дорослого населення України.

Джерело: Одеський обласний центр громадського здоров’я