На 28 травня кількість щеплених першою дозою вакцини від Covid-19 в Україні з кінця лютого становить майже мільйон людей. Дві дози отримали близько 117 тисяч людей. Загальна кількість щеплених складає 1,1 мільйона.

– За останню добу щеплено проти Covid-19 16 293 людини. Одну дозу отримали 6 883 людини, повністю імунізовані – 9 410, – повідомляє МОЗ.

Найбільше щеплених за добу у м. Миколаїв – 935, найменше в Сумській області – 1. Протягом доби працювали: 254 мобільних бригад, 1485 пунктів щеплення.

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До листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 595 635 людей.

Тим часом, заслужений лікар України Ольга Голубовська прогнозує появу нового вірусу. За її словами, збудники сильно змінилися і людство вже не може з ними справлятися, через те, що немає ефективних засобів для боротьби.