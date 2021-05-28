В Японії дозволили вакцину Pfizer/BioNTech для дітей від 12 років

У Японії хочуть дозволити вакцинувати від коронавірусу близько 4 мільйонів дітей у віці від 12 до 15 років вже з 31 травня.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Японії Норіхіса Тамура. 28 травня колегія Міністерства охорони здоров’я рекомендувала пом’якшити вікове обмеження.

Міністр заявив, що рішення набуде чинності після того, як уряд внесе зміни до екстреного використання вакцини.

– Я хочу, щоб дітям робили щеплення якомога швидше, тому я хотів би попросити органи місцевого самоврядування впорядкувати систему для цього, – зазначив він.

Це рішення у міністерстві ухвалили після того, як 10 травня Американська адміністрація з контролю за продуктами та ліками (FDA) знизила мінімальний вік для вакцинації проти коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech.

Нещодавно у Канаді дозволили щеплювати дітей у віковому діапазоні 12-15 років речовиною Pfizer/BioNTech. Після третьої фази випробувань у МОЗ дійшли висновку, що ця вакцина безпечна і ефективна для цієї вікової групи. Спочатку вакцина Pfizer була дозволена для щеплення людей у ​​віці від 16 років.

Джерело: Japantimes