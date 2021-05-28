Вакцина від коронавірусу CoronaVac – все, що відомо про препарат

Хто розробив вакцину CoronaVac
Вакцину CoronaVac розробила китайська Sinovac Biotech, яка виробляє від 300 до 500 млн різних доз вакцин на рік.
СoronaVac — це цільновірусна інактивована вакцина. Вірус вирощують на клітинних культурах і хімічно інактивують. Коли вакцину вводять в організм, імунітет реагує не лише на спайковий білок, а на весь вірус.
Вакцина від Sinovac Biotech випускається як у багатодозових ампулах, так і у формі готового для вакцинації шприца з препаратом.
Вакцину можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8°C.
Ефективність вакцини та побічні ефекти
Ефективність вакцини компанії Sinovac Biotech різниться.
Під час випробування в Індонезії речовина продемонструвала ефективність у боротьбі з вірусом на рівні 65%. У дослідженні брали участь 1 620 осіб. На думку фахівців, це недостатньо для того, щоб робити висновки щодо властивостей вакцини.
Наймасовіше дослідження вакцини Sinovac проходило у Бразилії. Дослідження провів Інститут Бутантан за участі 13 тис. добровольців. Загальна ефективність вакцини становить 50,38%, хоча раніше бразильські дослідники повідомляли про вищу ефективність цієї вакцини – 78%.
На початку березня у Туреччині успішно завершилася третя фаза клінічних випробувань вакцини CoronaVac. Остаточна ефективність сироватки склала 83,5%. На фінальному етапі випробувань вакцини взяли участь понад 10 тис. людей.
Водночас використання цієї вакцини попереджає тяжкі форми хвороби і госпіталізацію у 100% випадків.
Точних даних про побічні ефекти від вакцини Sinovac наразі немає. За словами науковців, які досліджували вакцину, найбільшим побічним ефектом від ін’єкції препаратом Sinovac був локалізований біль в місці уколу, головний біль, втома, також можлива алергічна реакція.
Скільки потрібно вводити доз
Вакцину CoronaVac вводять внутрішньом’язово. Для вироблення імунітету необхідні дві дози препарату інтервалом у два тижні.
На скільки вистачить вакцини
Загалом Україна замовила у компанії Sinovac Biotech 1 913 316 доз вакцин проти коронавірусу. Згодом обіцяють поставити решту.
Скільки коштує вакцина CoronaVac
Вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною та безкоштовною.
За словами генерального директора фармацевтичної групи Лекхім Валерія Печаєва, доза вакцини коштуватиме 504 грн. За такою ціною Лекхім планує продавати вакцину державі.
Де можна купити і зробити укол в Україні
Поки що купити вакцину самостійно в Україні неможливо, адже жодна з них не надійшла у вільний продаж.
А щоб отримати щеплення, необхідно записатися у чергу на вакцинацію через портал Дія, контакт-центр Міністерства охорони здоров’я (0 800 60 20 19) або портал covid.gov.ua, а потім чекати своєї черги.