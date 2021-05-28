Вакцина від коронавірусу CoronaVac – все, що відомо про препарат

Ефективність вакцини компанії Sinovac Biotech різниться.

Під час випробування в Індонезії речовина продемонструвала ефективність у боротьбі з вірусом на рівні 65%. У дослідженні брали участь 1 620 осіб. На думку фахівців, це недостатньо для того, щоб робити висновки щодо властивостей вакцини.

Наймасовіше дослідження вакцини Sinovac проходило у Бразилії. Дослідження провів Інститут Бутантан за участі 13 тис. добровольців. Загальна ефективність вакцини становить 50,38%, хоча раніше бразильські дослідники повідомляли про вищу ефективність цієї вакцини – 78%.

На початку березня у Туреччині успішно завершилася третя фаза клінічних випробувань вакцини CoronaVac. Остаточна ефективність сироватки склала 83,5%. На фінальному етапі випробувань вакцини взяли участь понад 10 тис. людей.

Водночас використання цієї вакцини попереджає тяжкі форми хвороби і госпіталізацію у 100% випадків.

Точних даних про побічні ефекти від вакцини Sinovac наразі немає. За словами науковців, які досліджували вакцину, найбільшим побічним ефектом від ін’єкції препаратом Sinovac був локалізований біль в місці уколу, головний біль, втома, також можлива алергічна реакція.