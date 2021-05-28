Як схуднути за тиждень на 5 кілограм – ДІЄТИ

Чи встигнете ви схуднути за тиждень, не голодуючи та не виснажуючись на тренуваннях? Зміна раціону може творити дива. Але бажано заздалегідь проконсультуватись із лікарем щодо нової для себе дієти.

У вас є мета – скинути, наприклад, 5 кілограмів, і ви хочете знати, як схуднути за тиждень лише на дієті? Для цього підходить система харчування з високим вмістом білку або жиру та зменшеним вмістом вуглеводів.

Зміна традиційних пропорцій речовин живлення допомагає схуднути без відчуття голоду. Важливо знайти своє меню, яке спрацює саме для вас. Ми підготували 5 найефективніших дієт для схуднення.

Кому не бажано самостійно худнути на дієті

Люди, що мають порушення функції нирок, захворювання, що пов’язані з порушенням обміну (цукровий діабет, подагра), патологією шлунку та кишківника, травних залоз. Також не рекомендовані будь-які обмеження в харчуванні людям, молодшим за 18 років, без призначення лікаря.

Як схуднути за тиждень на 5 кілограмів, не припиняючи їсти

У нормі раціон містить близько 15% білку, 20-30% жиру і до 60% вуглеводів. Це співвідношення допомагає підтримувати належну калорійність та живильну цінність. Якщо ви прагнете схуднути без відчуття голоду, кількість їжі повинна бути приблизно звичною для вас, але співвідношення речовин змінюється на користь білку.

На такій дієті відсоток білку може сягати 60 (БЖВ – 55%, 15%, 20%). На кетодієті співвідношення БЖВ змінюється на користь жирів (БЖВ – 30%, 60%, 10%). Вона не кожному підходить для швидкого схуднення, не всім можна одразу збільшувати кількість жиру в меню.

Чи можна вносити зміни в дієту на свій смак

У будь-який час ви можете додати або забрати щось із раціону, усвідомлюючи, що це може змінити результат дієти. Наприклад, ви встигнете схуднути за тиждень не на 5 кілограмів, а на три. Проте часто фізичний комфорт і психологічний спокій переважують, і за потреби дієту можна подовжити ще на 5-7 днів та досягти необхідного результату. На скільки можна схуднути за тиждень, коригуючи меню під себе, залежить від багатьох параметрів.

Низьковуглеводна дієта на кефірі

Дієта на кефірі допоможе не лише боротися із зайвою вагою, а й покращить стан шкіри та слизових оболонок. Крім легкозасвоюваного молочного білку кефір містить мікроелементи, вітаміни, корисну флору.

Ця дієта не підійде людям з підвищеною секреторною активністю шлунка.

Меню на тиждень

Сніданок, ланч та полуденок кожного дня однакові:

Сніданок: 200 мл кефіру, 30 г підсушеного хліба

Ланч: 125 мл несолодкого йогурту

Обід: за меню для відповідного дня

Полуденок: йогурт, 125 мл

Вечеря: за меню для відповідного дня

Понеділок

Обід: два варених яйця, порція салату із капусти з олією, 200 мл томатного соку (можна без нього).

два варених яйця, порція салату із капусти з олією, 200 мл томатного соку (можна без нього). Вечеря: 300 г нежирної білої риби, приготована на парі або в невеликій кількості олії на грилі, 200 мл кефіру.

Вівторок

Обід: 300 г нежирної білої риби, що приготована на парі або в невеликій кількості олії на грилі, 200 г овочевого салату за смаком.

300 г нежирної білої риби, що приготована на парі або в невеликій кількості олії на грилі, 200 г овочевого салату за смаком. Вечеря: 100 г вареної яловичини, 200 мл кефіру.

Середа

Обід: один тушкований в олії кабачок середнього розміру.

один тушкований в олії кабачок середнього розміру. Вечеря: два варених яйця, 150 г вареної яловичини, 200 мл кефіру.

Четвер

Обід: 200 г свіжої натертої моркви з олією, 20 грамів твердого сиру.

200 г свіжої натертої моркви з олією, 20 грамів твердого сиру. Вечеря: 200 мл кефіру, банан.

П’ятниця

Обід: 200 грамів нежирної риби тушкованої або відвареної, 200 мл кефіру.

200 грамів нежирної риби тушкованої або відвареної, 200 мл кефіру. Вечеря: тушкована в олії морква 200 г, один апельсин.

Субота

Обід: 200 г курячого філе, відвареного або приготованого на грилі з олією, салат зі свіжої моркви з соком лимону та олією.

200 г курячого філе, відвареного або приготованого на грилі з олією, салат зі свіжої моркви з соком лимону та олією. Вечеря: два варених яйця, 200 мл кефіру.

Неділя

Обід: 200 г вареної яловичини, 1 апельсин, 200 г тушкованої моркви.

200 г вареної яловичини, 1 апельсин, 200 г тушкованої моркви. Вечеря: один банан, 200 мл кефіру.

Кефірно-томатна дієта

Попри бідність раціону, меню буде збалансованим, а дієта переноситься дуже добре і дає швидкий результат.

Меню на кожен день однакове.

Сніданок. Очищені від шкірки помідори 4 штуки або 200 грамів з олією та сіллю, 250 мл кефіру 1%, 200 грамів курячого філе.

Очищені від шкірки помідори 4 штуки або 200 грамів з олією та сіллю, 250 мл кефіру 1%, 200 грамів курячого філе. Обід. Очищені від шкірки помідори 4 штуки або 200 грамів з олією та сіллю, 250 мл кефіру 1%, 200 грамів курячого філе.

Очищені від шкірки помідори 4 штуки або 200 грамів з олією та сіллю, 250 мл кефіру 1%, 200 грамів курячого філе. Перекус. Кефір у будь-якій кількості, але не більше за 400 мл, підсушений тост.

Кефір у будь-якій кількості, але не більше за 400 мл, підсушений тост. Вечеря. Очищені від шкірки помідори 4 штуки або 200 грамів з олією та сіллю, 250 мл кефіру 1%.

Дієту розраховано на 5-10 днів.

Дієта Маггі

Сніданок однаковий кожного дня: половина грейпфруту або цілий невеличкий апельсин, два варених яйця.

Меню за днями для інших прийомів їжі:

Перший день

Обід: будь-який фрукт за вашим вибором у будь-якій кількості.

Вечеря: будь-яке нежирне м’ясо – до 400 грамів.

Другий день

Обід: куряче філе 300 грамів.

Вечеря: два варених яйця, 2 помідори, листовий салат, огірок, 1 морквина, 1 солодка паприка (можна зробити салат з олією), чверть лаваша або 1 підсушений тост, 1 грейпфрут або апельсин.

Третій день

Обід: сир тофу скільки бажаєте з’їсти, 2 помідори, 1 підсушений тост.

Вечеря: будь-яке варене нежирне м’ясо.

Четвертий день

Обід: будь-який фрукт за бажанням.

Вечеря: будь-яке нежирне м’ясо на грилі, салат із помідорів, паприки, огірка, зелені.

П’ятий день

Обід: 2 варених яйця, тушковані овочі 300 г — кабачки, морква, зелений горошок, фасоль — разом або на вибір.

Вечеря: нежирна риба, овочевий салат, апельсин або грейпфрут.

Шостий день

Обід: будь-який фрукт у бажаній кількості.

Вечеря: будь-яке нежирне м’ясо, приготоване на смак.

Сьомий день

Обід: відварне куряче філе, тушковані овочі на вибір, апельсин або грейпфрут.

Вечеря — тушковані овочі на вибір.

Білкова дієта

Як схуднути на 5 кг за тиждень на такому смачному та різноманітному меню? Об’єм порцій тут немалий, але можете орієнтуватись на свої потреби та коригувати. Ефект буде більш вираженим, якщо під час дієти ви будете виконувати нескладні фізичні вправи: в цьому разі більше білку дістануть ваші м’язи і з’явиться гарний рельєф.

Окрім основних вживань їжі, що зазначені в меню, рекомендується 3-4 перекуси на день. На перекус брати на вибір: один будь-який фрукт або овоч, твердий сир, сир, насіння та горіхи, йогурт, кефір.

Сніданок обирайте кожного дня новий із запропонованих:

два варених яйця і 200 мл апельсинового соку з м’якоттю;

сир з нежирною сметаною – 300 грамів та чай без цукру;

один підсушений тост і 100 грамів хумусу, овочевий сік;

сирна запіканка з яйцем та рисом, чай без цукру;

твердий сир 200 грамів, апельсиновий сік;

омлет з двох яєць, твердий сир – 50 грамів, апельсиновий сік;

відварене куряче філе – 200 грамів, зелений салат, овочевий сік.

Обід перший день: куряче філе на грилі – 300 грамів, 200 мл несолодкого йогурту або кефіру, 20 грамів насіння гарбуза або соняшника.

Вечеря перший день: два варених яйця, соус з нежирної сметани або йогурту з часником, сіллю, перцем. Обід другий день: запечена нежирна риба – 300 грамів з овочами, які не містять крохмаль, сир тофу

Вечеря другий день: спаржева квасоля – 300 грамів, тушкована в олії з кунжутом. Обід третій день: салат зі 120 грамів тунця та листя Айсбергу, що заправлені 50 грамами нежирної сметани, варене яйце.

Вечеря третій день: відварене куряче філе – 400 грамів, овочевий сік. Обід четвертий день: сирники з малою кількістю муки – 300 грамів, тушковані в сметані.

Вечеря четвертий день: суп із червоної сочевиці з помідорами на овочевому бульйоні. Обід п’ятий день: суп з червоної сочевиці з помідорами на овочевому бульйоні, твердий сир 30 грамів, насіння гарбуза.

Вечеря п’ятий день: відварене куряче філе – 300 грамів, соус цацикі. Обід шостий день: запечена солодка паприка с тофу та олією, два варених яйця.

Вечеря шостий день: хумус – 200 грамів, підсушений тост або лаваш 100 грамів. Обід сьомий день: запечена яловичина – 300 грамів, салат Айсберг або інші зелені овочі.

Вечеря сьомий день: 200 мл кефіру, варене яйце.

Білкова дієта та дієта Маггі може не підійти людям з нирковими проблемами.

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Гречана дієта

Схуднути на гречці легко, за умови, що ви її справді любите. Меню доволі одноманітне, але при цьому шкіра та волосся за 5-7 днів гречаної дієти матимуть чудовий вигляд.

На скільки можна схуднути за тиждень? На три-пять кілограмів. Надалі для підтримки ефекту можна влаштовувати гречані вихідні або повторювати цю корисну дієту та дістати ще кращих результатів.

Між основними вживаннями їжі рекомендовано перекуси 3-4 рази на день, насіння гарбуза та гречані хлібці. Вечері чергуйте або оберіть одну до смаку на всі дні.

Сніданок: свіже велике яблуко, свіжа морквина, варена гречка – 200 грамів

Обід: варена гречка 400 грамів з олією за смаком, варена нежирна риба або куряче філе – 100 грамів, овочевий салат або овочевий сік.

Вечеря 1: варена гречка, свіжий помідор, шпинат, олія — перемішати у вигляді салату або їсти окремо.

Вечеря 2: гречка, морква та корінь селери, варені разом та заправлені олією.

Якщо ви вже випробовували в дії один із запропонованих раціонів для схуднення, то можете оцінити свій результат від нього. Якщо ви були задоволені результатом — можете знов обрати перевірений шлях, якщо ні — є привід спробувати нове меню.

Про всі міфи про схуднення читайте докладніше в матеріалах Факти ICTV. Дієтолог розповіла, чи допоможе ананас схуднути і коли не варто відмовлятися від хліба.

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