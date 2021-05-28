Вакцинація українців в Польщі – інструкція

Польська національна програма вакцинації від Covid-19 передбачає можливість вакцинації людей, які не мають польського громадянства. Щеплення від коронавірусу українцям, які проживають у Польщі на законних підставах, надаються безплатно. Детальніше про те, як громадяни України можуть вакцинуватися в Польщі від Covid-19, – в матеріалі Фактів ICTV.

Вам доступна вакцина незалежно від того, чи є ви:

студентом у Польщі;

людиною з дозволом на роботу;

дипломатом;

чоловіком, дружиною або дитиною одного з членів сім’ї з правом проживання в Польщі.

Вакцинація для людей з номером PESEL (також для іноземців) можлива у відповідний час згідно з графіком вакцинації. З 10 травня вакцинація від коронавірусу в Польщі доступна для всіх охочих.

Читайте Польща вакцинуватиме українських заробітчан на кордоні

Довідка: PESEL є реєстраційним номером фізичної особи та номером соціального страхування в Польщі. По суті, це електронна система обліку населення. Використовується PESEL для збору базової інформації про поляків чи іноземців у країні.

Громадянину України, у якого немає номера PESEL, слід звернутися до лікаря-терапевта. Для цього необхідно зателефонувати у найближчу державну медустанову і записатися на прийом. Якщо у вас труднощі з польською мовою, можна попросити знайому людину, яка зможе пояснити все за вас.

Лікар первинної медико-санітарної допомоги видає направлення на вакцинацію через електронний сервіс gabinet.gov.pl. Найпростіше зареєструватися у цьому сервісі за допомогою банку, в якому у вас відкрито рахунок. Також можна зареєструватися за допомогою відеодзвінка уповноваженій офіційній особі, за допомогою онлайн-заявки тощо.

Фото: варіанти реєстрації в сервісі gabinet.gov.pl (pz.gov.pl)

Коли лікар оформить направлення на вакцинацію, в поле Дані пацієнта треба вибрати Вказати ідентифікатор (замість номера PESEL) і ввести номер документа, що посвідчує особу. В ідеалі це має бути номер закордонного паспорта або іноземне посвідчення особи.

За допомогою електронного направлення, виданого в системі, громадяни України можуть зареєструватися на вакцинацію через гарячу лінію за номером 989 або в самостійно обраному пункті вакцинації – за зручним місцем проживання або перебування. Карту пунктів вакцинації можна подивитися тут.

Зазначимо, пункти вакцинації відкриті поблизу всіх пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, а також в селах, маленьких і великих містах. Відповідно, проблем з вибором пункту вакцинації не має виникнути. Нагадаємо, ви можете зателефонувати до пункту вакцинації, розташованому у вашій місцевості, і записатися на щеплення.

Вакцинація проводиться:

у стаціонарних відділеннях первинної медичної допомоги та амбулаторного спеціалізованого лікування;

в інших стаціонарних медичних установах;

мобільними бригадами вакцинації;

у центрах вакцинації в резервних лікарнях.

Чи можна вакцинуватися, якщо вже перехворів на Covid-19

Міністерство охорони здоров’я Польщі зазначає, що для особи, яка перехворіла на коронавірус, немає протипоказань для вакцинації. Але перед вакцинацією варто проконсультуватися з лікарем для цілковитої безпеки.

Чи обов’язково вакцинуватися в Польщі

Вакцинація в Польщі є добровільною, але МОЗ країни рекомендує зробити щеплення.

– Вакцина є рішенням, яке може захистити нас від наступних хвиль пандемії. Що більше людей буде вакциновано, то ефективнішим буде захист від коронавірусу. Нашою стратегічною метою є досягнення рівня вакцинації суспільства, яке дасть змогу до кінця 2021 року контролювати пандемію Covid-19 з одночасним дотриманням найвищих стандартів безпеки, – зазначають у відомстві.

Вакцинація на кордоні з Польщею

Раніше повідомлялося, що українцям, які їдуть на роботу до Польщі, на кордоні робитимуть щеплення від коронавірусу однодозовою вакциною Johnson & Johnson.

Таким чином Польща має намір захистити країну від проникнення вірусу ззовні.