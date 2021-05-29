Гібрид індійського та британського: у В’єтнамі знайшли дуже заразний штам Covid-19

У В’єтнамі виявлено новий штам Covid-19, який є гібридом між британською та індійською версіями.

Про це в суботу, 29 травня, розповів міністр охорони здоров’я країни Нгуєн Тхань Лонг, виступаючи на онлайн-конференції, присвяченій зростанню захворюваності.

За його словами, новий штам коронавірусу дуже заразний і швидко поширюється повітрям.

– МОЗ оприлюднить всі матеріали, які нам вдалося зібрати щодо цього вірусу і опублікує його геномну карту, – заявив Лонг.

Глава відомства також зазначив, що саме поява нового штаму і спровокувала в країні четверту хвилю епідемії.

Глава в’єтнамського МОЗ також додав, що контролювати зростання захворюваності стало практично неможливо, а всі вжиті заходи не приносять очікуваного результату.

Поширення індійського штаму Covid-19

Виявлений в Індії новий штам коронавірусу зафіксували щонайменше в 53 країнах по всьому світу.

Протягом тижня випадки зараження цієї версії Covid-19 виявили в Бразилії, Алжирі, Кенії, Гані і Кюрасао.

В Україні офіційних повідомлень про виявлення такої форми коронавірусу не було.