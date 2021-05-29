Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 29 травня в Києві зафіксували ще 377 випадків коронавірусу. За весь період пандемії в столиці зареєстрували 206 278 Covid-випадків.

За даними столичної мерії, захворіли 136 жінок від 19 до 93 років, 223 чоловіки від 19 до 95 років, сім дівчаток від 6 до 17 років, а також 11 хлопчиків у віці від 8 місяців до 17 років.

У лікарні було доставлено 55 киян з підтвердженим діагнозом, і ще 89 з пневмонією та підозрою на Covid-19.

Крім того, зафіксовано шість смертей, викликаних ускладненнями вірусу. Таким чином їх загальна кількість досягла позначки в 5 076.

Станом на 29 травня від коронавірусу вилікувалися 163 588 жителів столиці, в тому числі 1 680 осіб за останню добу.

Найбільше хворих зафіксовано в Дарницькому (83), Святошинському (81) та Голосіївському (62) районах Києва.

Водночас щеплення від коронавірусу за останню добу отримали 856 жителів Києва.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: