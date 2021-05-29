Прийшли навіть ті, кого не викликали: в Києві відкрили центр вакцинації від Covid-19

У суботу, 29 травня, в Києві неподалік станції метро Лівобережна відкрили центр вакцинації від коронавірусу для людей, які раніше записалися через додаток Дія.

Щеплення роблять в будівлі міжнародного виставкового центру.

Вакцинація проходить китайським препаратом CoronaVac, виробництва компанії Sinovac Biotech.

Із самого ранку біля центру зібралися сотні людей, яким напередодні зателефонували медики і запросили на щеплення.

Крім того, до міжнародного виставкового центру в надії отримати вакцину приїжджають і кияни, які не отримали запрошення.

Як розповіла одна з медиків, яка працює в центрі, люди спочатку проходять через адміністратора, де підписують документ про інформовану угоду.

Потім йдуть до лікаря, який проводить огляд та опитування пацієнта, і тільки після цього людина отримує препарат.

Медик також зазначила, що через 28 днів всіх людей, які отримали першу дозу вакцини, буде повторно запрошено для введення другої.

Поставки CoronaVac в Україну

Sinovac Biotech вже поставив в Україну 1,2 млн доз CoronaVac з 1,9 млн законтрактованих. Препарат отримав державну реєстрацію ще 9 березня 2021.

Коли надійде останній транш препарату в розмірі 700 тис. доз поки не повідомляється.