За минулу добу на коронавірус в Україні захворіло 3 096 осіб, а з початку пандемії станом на ранок суботи, 29 травня 2021 року, діагноз було підтверджено у 2 199 096.
За 24 години Covid-19 діагностували у 144 дітей та 55 медичних працівників.
Загалом в Україні від вірусу померли 50 388 осіб, з них 156 летальних випадків за вчора. Подолати наслідки захворювання вдалося 2 030 415 особам, за добу – 10 199.
За час пандемії в Україні провели 10 156 756 тестів методом ПЛР, за останні 24 години – 50 388.
Ситуація з коронавірусом в регіонах
За минулий день найбільше підтверджених випадків було зафіксовано в Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) і Запорізькій (170) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 58;
- Волинська область – 87;
- Дніпропетровська область – 261;
- Донецька область – 120;
- Житомирська область – 77;
- Закарпатська область – 62;
- Запорізька область – 170;
- Івано-Франківська область – 65;
- Київська область – 197;
- Кіровоградська область – 31;
- Луганська область – 31;
- Львівська область – 231;
- Миколаївська область – 141;
- Одеська область – 167;
- Полтавська область – 106;
- Рівненська область – 156;
- Сумська область – 106;
- Тернопільська область – 57;
- Харківська область – 169;
- Херсонська область – 77;
- Хмельницька область – 76;
- Черкаська область – 129;
- Чернівецька область – 62;
- Чернігівська область – 83.
Нові дані США щодо походження коронавірусу
Американська розвідка отримала нові дані про те, звідки з’явився коронавірус.
При цьому спецслужби США все ще намагаються встановити, чи з’явився вірус з лабораторії, або ж в результаті контакту людини з тваринами.
Для цього вони використовують комп’ютерні потужності.