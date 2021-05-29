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Дмитро Кудрявцев |

Ситуація з Covid-19 в Україні продовжує поліпшуватися: за добу – 3 096 хворих

коронавірус, карантин

За минулу добу на коронавірус в Україні захворіло 3 096 осіб, а з початку пандемії станом на ранок суботи, 29 травня 2021 року, діагноз було підтверджено у 2 199 096.

За 24 години Covid-19 діагностували у 144 дітей та 55 медичних працівників.

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Загалом в Україні від вірусу померли 50 388 осіб, з них 156 летальних випадків за вчора. Подолати наслідки захворювання вдалося 2 030 415 особам, за добу – 10 199.

За час пандемії в Україні провели 10 156 756 тестів методом ПЛР, за останні 24 години – 50 388.

Ситуація з коронавірусом в регіонах

За минулий день найбільше підтверджених випадків було зафіксовано в Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) і Запорізькій (170) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 58;
  • Волинська область – 87;
  • Дніпропетровська область – 261;
  • Донецька область – 120;
  • Житомирська область – 77;
  • Закарпатська область – 62;
  • Запорізька область – 170;
  • Івано-Франківська область – 65;
  • Київська область – 197;
  • Кіровоградська область – 31;
  • Луганська область – 31;
  • Львівська область – 231;
  • Миколаївська область – 141;
  • Одеська область – 167;
  • Полтавська область – 106;
  • Рівненська область – 156;
  • Сумська область – 106;
  • Тернопільська область – 57;
  • Харківська область – 169;
  • Херсонська область – 77;
  • Хмельницька область – 76;
  • Черкаська область – 129;
  • Чернівецька область – 62;
  • Чернігівська область – 83.

Нові дані США щодо походження коронавірусу

Американська розвідка отримала нові дані про те, звідки з’явився коронавірус.

При цьому спецслужби США все ще намагаються встановити, чи з’явився вірус з лабораторії, або ж в результаті контакту людини з тваринами.

Для цього вони використовують комп’ютерні потужності.

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