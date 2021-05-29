За минулу добу на коронавірус в Україні захворіло 3 096 осіб, а з початку пандемії станом на ранок суботи, 29 травня 2021 року, діагноз було підтверджено у 2 199 096.

За 24 години Covid-19 діагностували у 144 дітей та 55 медичних працівників.

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Загалом в Україні від вірусу померли 50 388 осіб, з них 156 летальних випадків за вчора. Подолати наслідки захворювання вдалося 2 030 415 особам, за добу – 10 199.

За час пандемії в Україні провели 10 156 756 тестів методом ПЛР, за останні 24 години – 50 388.

Ситуація з коронавірусом в регіонах

За минулий день найбільше підтверджених випадків було зафіксовано в Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) і Запорізькій (170) областях.

Статистика:

Вінницька область – 58;

Волинська область – 87;

Дніпропетровська область – 261;

Донецька область – 120;

Житомирська область – 77;

Закарпатська область – 62;

Запорізька область – 170;

Івано-Франківська область – 65;

Київська область – 197;

Кіровоградська область – 31;

Луганська область – 31;

Львівська область – 231;

Миколаївська область – 141;

Одеська область – 167;

Полтавська область – 106;

Рівненська область – 156;

Сумська область – 106;

Тернопільська область – 57;

Харківська область – 169;

Херсонська область – 77;

Хмельницька область – 76;

Черкаська область – 129;

Чернівецька область – 62;

Чернігівська область – 83.

Нові дані США щодо походження коронавірусу

Американська розвідка отримала нові дані про те, звідки з’явився коронавірус.

При цьому спецслужби США все ще намагаються встановити, чи з’явився вірус з лабораторії, або ж в результаті контакту людини з тваринами.

Для цього вони використовують комп’ютерні потужності.