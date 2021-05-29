В Україні наприкінці червня буде щонайменше 3,7 млн доз вакцин проти коронавірусу разом з тими, що вже прийшли та ще прийдуть.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко у коментарі Фактам ICTV.

– Вже 500 тис. CoronaVac відвезли у регіони, ще 500 тис. цієї вакцини розвезуть з лабораторій на наступному тижні і потім буде ще 500 тис. доз, які проходять перевірку. Всього це 1,5 млн, – зазначив він.

Ляшко додав, що Україна вже отримала 473 тис. доз вакцини від компанії Pfizer, а також після 7 червня у країну надійде ще 473 тис. доз цього препарату. Ще 500 тис. доз вакцини Comirnaty закупили за кошти з державного бюджету.

– Ще 700 тис. доз вакцини AstraZeneca очікується до кінця червня. Також потенційно планується постачання препарату CoviShield з Індії, – підкреслив міністр.

За його словами, протягом червня планують використати половину з наявних вакцин проти коронавірусу в Україні.

Крім того, Ляшко стверджує, що центри вакцинації в Україні можуть відкрити у будь-якому місті, а рішення щодо цього ухвалює міський голова.

Протягом 29-30 травня людей, які записалися на вакцинацію через додаток Дію, або ж через контакт-центр, запрошували отримати щеплення телефоном. Проте Ляшко додав, цей алгоритм може змінитися вже на наступних вихідних.

На вакцинацію запрошують за пріоритетністю, тобто людей, які перебувають у групі ризику.