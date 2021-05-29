Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко стверджує, що центри вакцинації в Україні можуть відкрити в будь-якому місті, а рішення з цього приводу приймає міський голова.

Протягом 29-30 травня людей, які записалися на вакцинацію через додаток дію, або ж через контакт-центр, запрошували отримати щеплення по телефону. Однак Віктор Ляшко в коментарі Фактам ICTV додав, цей алгоритм може змінитися вже наступними вихідними.

На даний момент на вакцинацію запрошують по пріоритетності, тобто людей, що знаходяться в групі ризику.

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Нагадаємо, сьогодні відрилися центри вакцинації від Covid-19 в Києві і Львові.

У Києві неподалік від станції метро Лівобережна відкрили центр вакцинації від коронавируса для людей, котрі раніш записалися через додаток Дія. Щеплення роблять в будівлі міжнародного виставкового центру.

Вакцинація проходить китайським препаратом CoronaVac, виробництва компанії Sinovac Biotech.

З самого ранку біля центру зібралися сотні людей, яким напередодні зателефонували медики і запросили на щеплення.