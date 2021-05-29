Щодня безліч людей страждає від небезпечного коронавірусу, який з енергійною швидкістю поширюється у різних країнах.

З цієї причини безліч держав запроваджують нові обмеження з метою уберегти здоров’я та життя своїх громадян. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус в Україні та світі за 29 травня.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 29 травня коронавірус в Україні за останню добу зафіксували у 3 096 громадян. Зокрема захворіли 144 дитини та 55 медичних працівників.

Всього за весь час пандемії Covid-19 на території України виявили 2 199 769 випадків захворювання. Також у державі 50 388 людей померли від небезпечного вірусу.

Однак водночас 2 030 415 українців змогли подолати коронавірус. За час пандемії також провели 10 156 756 тестувань на наявність вірусу.

Коронавірус у світі

В Індії зафіксували найнижчий показник захворюваності на коронавірус за 45 днів, однак ситуація у країні залишається складною. У суботу в Індії за останню добу зареєстрували ще 173 790 нових випадків Covid-19.

У п’ятницю керівний громадський орган у місті Мумбаї, розташованого в Індії, дозволив вакцинуватися студентам, які навчатимуться в університеті за кордоном і з цієї причини потребують імунізації для поїздки.

У місті Гуанчжоу на півдні Китаю місцевий уряд змусив жителів залишатися вдома у суботу. Спеціальні співробітники обходитимуть оселі та робитимуть громадянам тести на коронавірус після зростання числа інфекцій.

Також у регіоні закрили вуличні ринки, дитячі сади та розважальні заклади. У регіоні заборонили обідати в приміщенні закладів громадського харчування, а початкові школи припиняють офлайн навчання.

Малайзія повідомила про 9 020 нових випадків зараження на коронавірус за останню добу. Це найвищий показник щоденної кількості хворих на Covid-19 у країні з початку пандемії.

У В’єтнамі виявили новий вид коронавірусу. За словами місцевих політиків, це – суміш видів коронавірусу, вперше виявлених в Індії та Великій Британії. Дослідники зазначають, що цей вид Covid-19 більш заразливий, ніж інші.

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