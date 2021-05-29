Які заступники Степанова залишаться працювати з Ляшко

На посадах заступників міністра охорони здоров’я України залишаться Ірина Садов’як, Ірина Микичак і Ярослав Кучер.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі із журналістами 29 травня. Водночас залишають посаду – Світлана Шаталова та заступник з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

За словами Ляшка, він залишає заступників свого попередника Максима Степанова, щоб зберегти інституційну пам’ять та не переривати повністю процес роботи.

Він наголосив, що кожен з них має 100 днів, щоб виконати всі поставлені завдання та зрозуміти чи можуть вони надалі працювати разом.

Міністр додав, що кандидатури ще двох заступників він подав на розгляд Кабінету міністрів. Це чинний виконувач обов’язків голови Центру громадського здоров’я Ігор Кузін та Петро Ємець, який раніше був заступником очільника департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.

Ляшко не захотів розголошувати ім’я про ще одного кандидата на посаду заступника, який займеться питанням фармацевтичної галузі, трансплантації та європейської інтеграції.

Нині державний секретар Інна Солодка також залишається на посаді.

20 травня Віктор Ляшко став новим очільником Міністерства охорони здоров’я України. Верховна Рада підтримала його кандидатуру на цю посаду 262 голосами.