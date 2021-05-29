Євросоюз дозволив використання Pfizer для дітей від 12 до 15 років

Європейське агентство з лікарських засобів дозволило вакцинувати препаратом від Pfizer/BioNTech дітей від 12 до 15 років.

Відповідне рішення ЕМА ухвалило в п’ятницю, 28 травня.

Щеплення підліткам робитимуть так само, як і дорослим – два рази з інтервалом у три тижні, зазначають у агентстві.

Зокрема у агентстві додають, що вакцина проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech була досліджена за участі 2 260 дітей у віці від 12 до 15 років.

Підлітки отримували щеплення або вакциною або плацебо, без інформування про введений препарат.

В результаті, жоден з 1 005 дітей, яких щепили Pfizer не захворів на Covid-19, а серед підлітків, щеплених плацебо зафіксували 16 випадків інфекції.

Вакцина Pfizer/BioNTech

З 31 травня в Японії хочуть дозволити вакцинувати від коронавірусу дітей у віці від 12 до 15 років.

Про це рішення повідомив очільник МОЗ Японії Норіхіса Тамур та додав, що воно набуде чинності після того, як уряд внесе зміни до екстреного використання вакцини.

Джерело: EMA