Астма (з грецької – ускладнене дихання) – хронічне захворювання, що характеризується ускладненням роботи дихальних шляхів.

Хвороба проявляється під час нападів, коли дихальні шляхи різко звужуються і потік повітря скорочується.

Фахівці відносять астму до серйозних неінфекційних захворювань: нею хворіють люди в усіх країнах світу, незалежно від рівня життя.

Також важливо розуміти, що люди з астмою у більшості випадків важко переносять коронавірус і потрапляють до групи ризику.

Існують такі види астми: