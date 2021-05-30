Що таке астма?
Астма (з грецької – ускладнене дихання) – хронічне захворювання, що характеризується ускладненням роботи дихальних шляхів.
Хвороба проявляється під час нападів, коли дихальні шляхи різко звужуються і потік повітря скорочується.
Фахівці відносять астму до серйозних неінфекційних захворювань: нею хворіють люди в усіх країнах світу, незалежно від рівня життя.
Також важливо розуміти, що люди з астмою у більшості випадків важко переносять коронавірус і потрапляють до групи ризику.
Існують такі види астми:
- Алергічна астма. Найпоширеніша форма захворювання, коли імунна реакція на алерген провокує серйозні ускладнення в диханні.
- Неалергічна астма. Причина ховається у надчутливій реакції легень на зовнішні збудники.
Які симптоми має алергічна астма?
Найпоширенішими симптомами алергічної астми є:
- сильна задишка;
- відчуття стиснення у грудях;
- частий кашель (інколи із виділеннями);
- хрипи під час дихання.
Усі ці симптоми проявляються систематично, найчастіше напади астми стаються вночі та вранці.
Астма – це вроджена хвороба чи її можна набути?
Згідно з офіційними даними ВООЗ, у світі живе майже 0,3 млрд людей із діагнозом астма, однак медики досі не мають точної відповіді на запитання про походження цієї хвороби.
На думку фахівців, найбільш ймовірним фактором є поєднання зовнішніх збудників та генетичної схильності до астми.
Що може спровокувати напад астми?
Можливих зовнішніх збудників астми є безліч.
Серед них:
- Алергени. Йдеться про пил, цвіт квітів та дерев, забруднене повітря. Алергени можуть бути і вдома – наприклад, побутова хімія, пір’я, шерсть або цвіль.
- Робота на АЕС, заводах, шахтах.
- Ліки (знеболювальні та протизапальні, зокрема – анальгін).
- Куріння та тютюновий дим.
Окрім цього, напади астми можуть спровокувати несприятливі погодні умови (шторми, сильні дощі або просто холодне повітря), надмірне фізичне та/або емоційне навантаження.
Хто перебуває у зоні ризику?
Згідно із результатами досліджень ВООЗ, астма є найбільш поширеним хронічним захворюванням серед дітей. Хвороба не є смертельною, однак потребує систематичної профілактики для попередження нападів.
Більшість летальних випадків зафіксовано серед людей похилого віку.
Ефективність боротьби із симптомами астми часто залежить від того, наскільки та чи інша держава забезпечена ліками від цієї хвороби.
В Україні смертність від нападів астми є однією із найвищих в Європі.
Що потрібно робити для профілактики астми?
Астма вважається найбільш серйозним неінфекційним хронічним захворюванням, тому лікування має призначати виключно лікар.
Окрім курсу лікування, варто обмежити себе від подразників: більше часу проводити на свіжому повітрі, робити вологе прибирання вдома, займатися спортом без перенавантажень тощо. Тоді прогресування захворювання зупиниться.
Головним засобом для запобігання нападів астми залишається інгалятор: його завжди потрібно носити з собою.