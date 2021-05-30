Станом на ранок 30 травня в Києві зафіксували ще 96 випадків коронавірусу. За весь період пандемії в столиці зареєстрували 206 374 Covid-випадків.

Водночас за останню добу 1 398 жителів Києва отримали щеплення від коронавірусу. Всього в Україні 32 490 осіб вакцинувалися від захворювання.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: