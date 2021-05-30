Кліщі: як уберегтись від укусів

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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Обережно, кліщі! Як не стати їхньою жертвою

клещ

Пригріло сонце і потягнулися люди в ліси, до річок і озер. Самоізоляція, довга відсутність сонячного світла роблять їх безтурботними. Ох, як же добре розтягнутися на траві!

А місцеві жителі не дрімають: кліщі відчувають запах теплокровної істоти за 10 метрів, і вже під час вашого наближення готові до контакту. Вони не стрибають, не літають, не падають з дерев. Вони сидять на травинках або кущиках і витягають свої лапки вперед. Жертва нічого не підозрює і проходить, дивлячись на хмаринки, а кліщ – цап! – і швиденько біжить одягом вгору, пірнає під комір і присмоктується в теплому затишному місці.

Кліщі завжди вибирають ділянки з ніжною шкірою: за вухами, в волоссі, під пахвами, в паховій області.

Спочатку кліщ впорскує в ранку слину, яка знеболює її, “цементує” вхід, щоб міцно триматися, і починається кровосмоктання.

Кліщ може поглинути таку кількість крові, що перевищує його власний об’єм у 100 разів. Але найжахливіше, що іксодні кліщі є переносниками небезпечних вірусів і бактерій, що викликають кліщовий енцефаліт і хворобу Лайма. Обидва захворювання вражають центральну нервову систему.

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Тому, коли збираєтесь до лісу, на луг, до річки, ретельно підготуйтеся до зустрічі з цими маленькими монстрами.

  • Одяг вибирайте світлий. На світлому добре помітні навіть найменші особини.
  • Штани й рукави куртки повинні бути на резинці. На голові – кепка, капюшон, хустка.
  • Через кожні 2 години оглядайте себе й інших, особливо дітей.
  • Не забувайте й про домашніх улюбленців. Вони також можуть постраждати від кліщів.

– Якщо ви виявили на собі кліща, що присмоктався, не намагайтеся витягнути його самі, – застерігає інфекціоніст Тетяна Петрусенко. – Тим більше, не копирсайтеся в рані. Відразу ж звертайтеся до травмпункту. Там вам нададуть адекватну медичну допомогу.

Не чекайте, коли буде з’їдено шашлик, відразу збирайтеся і їдьте до лікарні. Найближчої. А перед виїздом на пікнік запасіться адресою і телефончиком найближчого травмпункту. На всяк випадок.

А висмикнутого у вас кліща не завадить здати на аналіз, чи, бува, не заражений він вірусом або бактеріями.

Якщо ви не помітили кліща одразу, таке часто буває, алгоритм дій той самий – у травмпункт. Тим більше, якщо на місці укусу ви нікого не бачите (кровосос міг відвалитися або влізти під шкіру), а є червона пляма у вигляді кільця. Не баріться, це може бути проявом хвороби Лайма.

Кліщовий енцефаліт починається з гострої форми – температура, сплутаність свідомості, біль у всьому тілі. Наслідки дуже невеселі.

Збираючись на природу, підберіть також акарицидні (проти кліщів) засоби. Вони зараз є у продажу в великому асортименті.

Кліщі: як уберегтись від укусів

Фото: Pixabay

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