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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Абрамова Юлія |

Походження коронавірусу вивчає британська розвідка: головні Covid-новини за 30 травня

вакцинація проти коронавірусу в Офісі генпрокурора

Розвідка Великої Британії розпочала вивчати лабораторну версію походження коронавірусу.

Спецслужби отримали нову інформацію про хворих співробітників Уханьського інституту вірусології.
Робота експертної місії Всесвітньої організації охорони здоров’я в китайському місті Ухань так і не змогла дати чітку відповідь на питання про походження коронавірусу SARS-CoV-2. Після роботи в Китаї у експертів залишилися чотири версії походження вірусу.

Витік вірусу з розташованого в місті інституту вірусології експерти віднесли до малоймовірним причин виникнення пандемії. Штучне походження SARS-CoV-2 вчені заперечували практично з самого початку пандемії, наполягаючи на передачі від тварин людям.

Коронавірус в Україні

В Україні в неділю, 30 травня, підтвердили 1 703 нових випадки ковіду, за весь час епідемії заразилися понад 2,2 млн українців.

За добу з лікарень виписалися 5 733 людини, госпіталізовано – 1 330, не змогли впоратися з ускладненнями захворювання 84. З початку епідемії ковід став смертельним для 50,4 тисяч українців, перехворіли їм більше двох мільйонів чоловік.

У антилідерах за кількістю нових випадків вірусу:

  • Дніпропетровська (257),
  • Харківська (143),
  • Миколаївська (127),
  • Київська (122) області та Київ (96).

Через затримки з внесенням, в базу часто потрапляють випадки, діагностовані кілька тижнів і навіть місяців назад.

Вакцинація в Україні

До кінця червня очікуються поставки в Україну вакцини Pfizer, а також 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca в рамках ініціативи Covax. Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що до кінця червня в країні точно має бути 3,7 мільйона доз вакцини.

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В Україні відновили зони карантину. У жовтій зоні епідеміологічної небезпеки знаходяться всі області України. За показниками епідемічного порогу захворюваності Covid-19 зеленій зоні карантину відповідають чотири регіони. Це місто Київ, Закарпатська, Полтавська та Хмельницька області. Інші регіони також не втрачають надії поліпшити свої показники.

Джерело: МОЗ

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