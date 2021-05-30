Що таке алергія і її види
Алергія є гіперчутливою реакцією організму на звичайні речовини, які оточують людину – продукти харчування, шерсть тварин, цвітіння дерев, побутовий пил або хімія.
Існує пилкова алергія (поліноз), харчова, лікарська та побутова.
Це далеко не повний перелік. Неспроста алергію називають “хворобою століття”, маючи на увазі той факт, що від неї страждає більше третини населення планети. Та й чи може бути інакше, якщо з кожним роком аллергенна хімія все більше входить в наше повсякденне життя.
Симптоми алергії
Ознаки алергії залежать від виду алергену і того, як ви з ним контактували. Наприклад, через дихальні шляхи, ніс, шкіру або систему травлення.
- часте чхання;
- кашель;
- відчуття того, що не вистачає повітря;
- головний біль;
- утома;
- зниження концентрації уваги
- задишка;
- свербіння в носі і рясні виділення з нього;
- свербіння і почервоніння очей, сльозотеча і можлива набряклість;
- свербіння, почервоніння і лущення шкіри;
- кропивниця;
- свербіння, першіння і поколювання в горлі і в роті;
- оніміння язика;
- набряклість губ, язика, обличчя і шиї;
- нудота;
- пронос;
- блювота.
Аналізи на алергію
Алергія може з’явиться в будь-якому віці, хоча раніше вважалося, що це дитяча хвороба і її навіть можна “перерости”.
Якщо з’явилися симтоми алергії необхідно звернутися до лікаря для виявлення причини появи алергії і визначення, які саме алергени викликають ці реакції.
Лікар може призначити кілька видів аналізів.
Найчастіше це шкірні проби. Перевагою дослідження є простота виконання, точність і швидке отримання результату. Для визначення алергенів необхідно всього лише 15-20 хв.
Під час дослідження під шкіру вводиться мала кількість різних алергенів і в залежності від того, як організм відреагує можна визначити до чого конкретно ви гіперчутливі.
Також можна здати аналіз крові на IgE. Він виміряє кількість антитіл в крові.
Ще можна зробити провокаційну пробу – це спосіб, який встановить діагноз зі 100% ймовірністю.
Його суть полягає в викликанні алергічної реакції під час вживання їжі або впливу алергенів, які ймовірно викликали ознаки алергії. Це дослідження потрібно проводити виключно в стаціонарі під наглядом лікарів. Його проводять в разі, якщо попередні аналізи не дали потрібних результатів.
Хто в групі ризику
Спадковість є ключовим фактором розвитку алергії. Якщо мама або тато страждають алергією, то у дитини вона проявиться з імовірністю в 40%. Якщо обоє батьків алергіки, то ймовірність – 60-80%.
Також алергія може з’явиться з віком через навколишнє середовище або інфекції дихальних шляхів.
Лікування алергії
Основним правилом лікування алергії є уникнення контакту з алергеном. Це необхідно робити, щоб не отримати більш важких реакцій.
Як відомо, алергія здатна провокувати розвиток бронхіальної астми, анафілаксії, синуситу, а також інфекції вух і легенів.
Існує єдиний вид лікування, який робить позитивний вплив на перебіг захворювання – специфічна імунотерапія.
Вона полягає у введенні лікувальних доз алергенів у зростаючих дозах, щоб знизити чутливість людини до повторних їх впливів.
Терапія є ефективною для лікування алергії до пилку рослин – 80%-90%. При алергії на пил і кліщів домашнього пилу, епідермальним алергенів ефективність досягає 70%-80%, при грибковій алергії – 60% -70%.
Профілактика алергій буде досить успішною, якщо не нехтувати елементарними заходами гігієни: мити руки, частіше проводити вологе прибирання приміщення. Величезним плюсом стануть повноцінний сон, збалансоване харчування, помірні фізичні навантаження, вміння правильно реагувати на стресові ситуації. Ну і, звичайно ж, позитивний настрій.