Коронавірус в Україні: в Одесі відкрили центр вакцинації від Covid-19

У місті Одеса відкрили центр масової вакцинації проти коронавірусу. Таким способом Одеса стала одним з трьох міст, у яких відкрили такі центри.

В Одесі центр вакцинації населення (ЦВН) розташований на території стадіону Національного університету Одеська юридична академія.

ЦВН працюватиме з 9.00 ранку до 17.00 вечора. В Одеській ОДА зазначають, що очікувана кількість щеплень за один день – близько 250-300 у цьому центрі.

Людей віком від 60 років, які попередньо зареєструвалися у листі очікування в додатку Дія, вакцинуватимуть препаратом Coronavac.

За даними Одеської ОДА, роботу центру в неділю забезпечуватимуть медики одеського Центру первинної медико-санітарної допомоги №3.

В Одесі відкрили центр вакцинації від Covid-19 / 4 фотографии

Центр вакцинації у Києві

Напередодні відкрили центр вакцинації у Києві, а також у Львові. Отримати щеплення проти коронавірусу у Києві можна на території Міжнародного виставкового центру.

Водночас у Львові щеплення від Covid-19 роблять на базі стадіону Арена Львів. Містян вакцинують препаратом CoronaVac, розроблений фармацевтичною компанією Sinovac Biotech.

Джерело: Одеська ОДА

Фото: Одеська ОДА