Станом на ранок 30 березня в Україні зафіксували 1 703 нових випадки коронавірусу. Зокрема захворіло 85 дітей та 10 медпрацівників.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та місті Києві (96). Всього за період пандемії захворіло 2 201 472 українців.

За добу до медичних закладів госпіталізували 1 330 осіб. Також у країні зафіксували 84 летальних випадків за добу, за період пандемії від захворювання померло 50 472 осіб.

Водночас від коронавірусу за добу одужало 5 733 особи, за період пандемії 2 036 148 українців змогли подолати небезпечне захворювання.

Також за добу здійснили 32 490 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 199, методом ІФА – 3 289) та 14 002 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні провели 10 171 955 ПЛР-тестувань.

Водночас 1 015 976 українців імунізувалися проти коронавірусу з початку кампанії вакцинації. За добу перше щеплення отримало 7 119 осіб, а другу дозу препарату від захворювання отримало 1 473 українців.

Статистика випадків та щеплень за добу

місто Київ – 96/1 398

Вінницька область – 15/17

Волинська область – 59/179

Дніпропетровська область – 257/358

Донецька область – 66/0

Житомирська область – 51/77

Закарпатська область – 20/98

Запорізька область – 69/63

Івано-Франківська область – 29/68

Київська область – 122/159

Кіровоградська область – 14/46

Луганська область – 17/11

Львівська область – 48/697

Миколаївська область – 127/383

Одеська область – 85/165

Полтавська область – 42/1 100

Рівненська область – 93/114

Сумська область – 53/770

Тернопільська область – 56/126

Харківська область – 143/515

Херсонська область – 53/118

Хмельницька область – 56/2

Черкаська область – 44/21

Чернівецька область – 41/19

Чернігівська область – 47/615

Коронавірус в Україні

Станом на 29 травня добовий приріст захворюваності коронавірусу в Україні залишав бажати кращого. За вчорашній день зафіксували 3 096 нових Covid-випадків.

Зокрема захворіли 144 дитини та 55 медичних працівників. Також за добу госпіталізували 1 309 осіб, водночас зафіксували 156 летальних випадків. Однак від небезпечного захворювання видужали 10 199 українців.