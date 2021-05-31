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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Будуть Covid-26 та Covid-32, якщо не вивчити походження вірусу – науковець

Будуть Covid-26 та Covid-32, якщо не вивчити походження вірусу – науковець

Фахівцям треба визначити причини появи коронавірусу, щоб уникнути у майбутньому нових спалахів.

Про це заявив науковець та експерт з коронавірусу та інфекційних захворювань у США Пітер Хотез.

– Природа говорить нам про те, що станеться: будуть Covid-26 і Covid-32, якщо ми повністю не з’ясуємо походження коронавірусу, – заявив Пітер Хотез.

Науковець закликав дослідників старанніше працювати у цьому напрямку, а також направити фахівців до Уханю, щоб краще вивчити походження вірусу.

Коронавірус в Україні

Очільник Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики МОЗ Федір Лапій спрогнозував, якою буде ситуація з коронавірусом в Україні влітку.

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За його словами, варто очікувати поліпшення загальної ситуації.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: NBC News

Фото: Pixabay

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