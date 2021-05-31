Онкологи з Національного інституту раку попереджають, що вживання великої кількості червоного м’яса, особливо обробленого промисловим способом або в’яленого, смаженого, копченого може підвищити ризик розвитку колоректального раку (рак товстої кишки).

Як пояснюють в інституті, в червоному м’ясі може міститися високий рівень N-нітрозосполук (NOC), які вважаються потенційними канцерогенами. Вони можуть викликати NOC-індуковані зміни ДНК.

Також важливо, що під час смаження на барбекю або грилі під впливом високих температур у м’ясі утворюються гетероциклічні та поліциклічні аміни, які також негативно впливають на організм.

МОЗ України рекомендує вживати не більше 500 г червоного м’яса на тиждень.

Онкологи сподіваються, що до 2050 року рак можна буде перемогти, а профілактичні операції стануть буденністю.