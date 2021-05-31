31 травня Всесвітній день без тютюну. Зараз у світі палять близько 1,26 млрд людей, дітей і підлітків серед них – 700 млн.

Усі ці люди свідомо рухаються до хвороб серця, судин, раку та еректильної дисфункції. Про це Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт, нарколог Марина Єріна.

Лікар розділила курців на кілька груп:

Ті, хто розуміє, що паління шкідливе, але не хоче кидати.

Ті, хто розуміє, хоче кинути, але не робить цього.

Ті, хто розуміє, кидає, але невдало.

Ті, хто розуміє, кидає і отримує результат.

Представники першої групи будуть сперечатися, що в курінні немає нічого страшного, і навіть наводитимуть контраргументи, розповідаючи про позитивні його сторони.

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Паління заспокоює. Та ні, паління провокує стрес. Після викуреної сигарети проходить трохи часу, і рука тягнеться до пачки знову. Це і є стрес без нікотину. А чергова цигарка його знімає. Згодом часовий проміжок між бажанням затягнутися скорочується.

Чи не нагадує це поведінку наркомана?

– Між іншим, нікотин – третій у рейтингу речовин, що викликають залежність, – каже лікар. – Перші – героїн та кокаїн.

Куріння допомагає тримати вагу під контролем. Так, нікотин відбиває апетит, але при цьому губить слизову шлунка, викликаючи хвороби шлунково-кишкового тракту. Вбиває рецептори смаку на язиці та нюх.

Курці рідше за інших хворіють на хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Це тому, що вони просто не доживають до них.

Усе. Позитивне закінчилося, а тепер – гірка правда.

Куріння вкорочує життя на десять років. Це незаперечний факт, доведений науковцями.

Легені – найкращий фільтр для тютюнового диму, всі шкідливі речовини затримуються в них, прискорюючи старіння і викликаючи рак. Найсумніше, що цей фільтр не має змінного картриджу.

– У бронхах курця збирається багато слизу, в якому живуть міріади хвороботворних бактерій, – каже Марина Єріна. – Вони повільно руйнують стінки бронхів. Так само паління руйнує кровоносні судини. Ризик отримати інсульт – як ішемічний, так і геморагічний – збільшується з кожною викуреною цигаркою.

Нікотин зачіпає всі органи та всі системи. Найбільше дістається мозку, серцю, венам, нервам.

Від кисневого голодування мозку людина стає дратівливою.

Нікотин щодня пригнічує вироблення інсуліну, що призводить до діабету.

У венах утворюються тромби і розвивається тромбофлебіт.

У чоловіків-курців дуже рано розвивається еректильна дисфункція. А жінки, любительки покурити, дедалі рідше відчувають оргазм. Ба більше, порушується репродуктивна функція, і їм складніше завагітніти.

Рак сечового міхура у чоловіків і рак грудей у ​​жінок найчастіше є прямим результатом багаторічного паління.

І наостанок, вітаннячко від паталогоанатома. Під час розтину легені курця зі стажем являють собою чорну масу, що гниє і поширює нестерпний запах смітника.

Життя без нікотину

Тепер ми звернемося до тих груп курців, які розглядають можливість відмовитися від паління і навіть щось роблять у цьому напрямку.

Пам’ятайте, що легені дуже добре відгукуються на турботу про них. Тільки-но людина кидає палити, вони починають очищатися і самовідновлюватися, прощаючи вам всі знущання протягом багатьох років.

– Через рік ризик розвитку ішемічної хвороби серця зменшиться на 50%, – запевняє лікар. – За п’ять років без нікотину при здоровому способі життя можна уникнути інфаркту, а за 15 – повернутися до донікотинового рівня здоров’я. Ось тоді можна поборотися проти Альцгеймера.

Як кинути палити

Найефективнішим методом відмови від куріння є інфаркт. 95% людей після нього не торкаються цигарок. Але чи варто доводити до цього?

Хочете кинути палити – кидайте. Просто зараз.

Не вийшло?

Зверніться до психотерапевта. Фахівець допоможе вам розібратися в собі і підбере метод відмови від нікотину. Може, вам не шокова терапія потрібна, а поступове зменшення кількості цигарок.

Якщо безмедикаментозний спосіб не спрацює – доктор випише пігулки.

Можна спробувати ще голковколювання, гіпноз, бабку-шептуху (гірше не стане). Будь-який спосіб хороший, якщо у вас є світла мета позбутися нікотинової залежності.

От чого не варто робити, так це переходити на електронні сигарети та інші гаджети. Це самообман, і їх безпека ніким не доведена.

Хочете спробувати зав’язати з палінням самостійно, є нікотинові пластирі, льодяники і ще купа всіляких винаходів для слабовільних курців.

Читайте книги про те, як кинути палити, займайтеся спортом.

Зрештою, проведіть відпустку десь далеко від цивілізації і сигаретних кіосків. Дауншифтінг нині в моді.

Не хочете залишатися на самоті? Знайдіть компанію, що готується сплавлятися на каяках, байдарках, лазити по скелях у Карпатах. Головне, щоб ніхто поруч не палив.

І тоді ви потрапите в нечисленну поки що, але перспективну групу тих, хто хотів кинути палити, кинув, і у нього вийшло.

Тютюновий дим може спровокувати напад астми як у курця, так і в когось з його близьких. Про це слід пам’ятати і дотримуватися встановлених законом правил паління в громадських місцях.