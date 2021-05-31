Станом на ранок 31 травня в Києві зафіксували ще 93 випадки коронавірусу. За весь період пандемії в столиці зареєстрували 206 413 Covid-випадків.

Водночас за останню добу 2 073 жителів Києва отримали щеплення від коронавірусу. Всього в Україні 1 021 804 осіб вакцинувалися від захворювання.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: