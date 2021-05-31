У Китаї дозволять кожній парі мати до трьох дітей. Рішення ухвалило політбюро правлячої Комуністичної партії країни під головуванням президента Сі Цзіньпіна.

Влада країни вважає, що нове рішення зможе покращити демографічну ситуацію, враховуючи те, що населення швидко старіє, а народжуваність знижується.

Експерти вважають, що рівень народжуваності у країні значно нижчий, ніж необхідно для заміни покоління. До 2050 року понад 25% населення країни будуть старшими за 65 років. Значна перевага пенсіонерів над тими, хто працює, загрожує серйозними проблемами китайській економіці та соціальній сфері.

У Китаї в 1979-2015 роках проводилася політика одна сім’я – одна дитина. Її запровадили, коли на державному рівні було визнано, що величезна кількість людей перевантажує земельні, водні та енергетичні ресурси країни. До 2000 року середня кількість дітей, народжених однією жінкою протягом життя, в Китаї знизилося з 6 до 1,6.

У 2013 році парам, у яких один із батьків є єдиною дитиною в сім’ї, дозволили мати другу дитину, а з 2015 року всім родинам країни дозволили заводити дві дитини. Обмеження мають низку винятків і за законом не повинні застосовуватися до етнічних меншин.

Нині у Китаї безпека на вищому рівні, що пов’язано з поширенням коронавірусу. У державних установах необхідно бути у масці, дуже часто люди одягають рукавички за власним бажанням. Надворі люди рідко одягають маски, але у громадському транспорті – практично всі. Крім того, у приміщеннях дуже часто стоять камери та вимірюють температуру.

Джерело: Xinhua