Кожен хоча б раз у житті чув поняття – магнітні бурі. Мовою науки – це реакція магнітного поля Землі на сонячні спалахи. Їхній вплив багато хто відчуває на собі. Це ж сталось і наприкінці травня, коли спалахи були особливо потужними. Коливання досягли червоного рівня небезпеки.

Бурі викликають слабкість, підвищення тиску, безсоння і навіть депресію. А також загострення старих хронічних хвороб, тому у кого вони є – поберегтися обов’язково.

Тим більше, коли природа завдає “подвійного удару” і, окрім спалахів на Сонці, країну накривають потужні зливи. Це ж сталось наприкінці травня, коли дощ чергувався із яскравими сонячними годинами. А це біда для так званих метеозалежних людей.

– При такій погоді у нас іде зміна атмосферного тиску – достатньо різкі перепади. Також підвищення вологості до високих цифр, зміна електромагнітного поля. Ця сукупність факторів дуже впливає на наш організм, – каже лікар-терапевт Альона Ворона.

Лікар-кардіолог Тетяна Мовчан під час магнітних бур радить контролювати тиск, більше відпочивати і приймати постійно терапію. Також не варто забувати про повноцінне харчування, прогулянки та легку фізичну активність.

Дотримуватись варто і таких порад:

починати день з контрастного душу, а закінчувати теплою ванною;

лягати раніше, щоб нормально виспатися;

виключити з раціону міцну каву і навіть чай.

Проте медики кажуть, що повністю побороти метеочутливість, на жаль, неможливо.

У кінці травня та на початку червня проблем людству підкине ще й космос. У цей період очікується Кривавий Супермісяць та так званий “коридор затемнень”, який триває з 26 травня до 10 червня.

Також проблем принесе і ретроградний Меркурій, який у цей період рухається проти годинникової стрілки.

Аномалії – природні і космічні, закінчаться майже одночасно. Тоді можна буде починати нові справи, повертатися до буденних справ та активного життя, а поки варто особливо послідкувати за своїм здоров’ям та не поспішати із грандіозними планами.

Чим небезпечний та що не можна робити у період ретроградного Меркурію Фактам ICTV розказала астролог Марина Скаді.