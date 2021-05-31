В Україні на вакцинацію проти коронавірусу записалися лише 32% працівників сфери освіти. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час прес-конференції під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Освіта і наука 31 травня.

– На початку за бажанням зареєструвалися лише 32% працівників освіти, – сказав він.

Міністр додав, що нині щеплення отримали вже 22 тис. із 60 тис. працівників освіти, які беруть участь в організації зовнішнього незалежного оцінювання. Вони вакцинувалися препаратом від компанії Pfizer/BioNTech.

Шкарлет нагадав, що Україна отримала вже 209 тис. доз препарату Pfizer, яким вакцинуватимуть освітян.

26 травня в Україну прибуло 117 тис. доз вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Її закупили коштом державного бюджету.

Вакцину з цієї партії використають для щеплення: працівників сфери освіти, осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше, військовослужбовців, представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

Фото: КМДА