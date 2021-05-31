Незвичайний спосіб визначити, скільки років ви проживете – дослідження

Група біологів, фізиків і біофізиків вперше досліджувала зміни біовіку в динаміці при послідовних повторних вимірах і дійшла висновку, що швидкість відновлення після стресів (струс, хвороби, операції і т.д.) може стати новим маркером старіння.

Чим старіша людина, тим повільніше вона відновлюється. Середній час відновлення з віком збільшується: два тижні в 40 років і до шести тижнів в 80. Цікаво, що зміна виявляється в загальному аналізі крові.

Вчені дослідили, що швидкість відновлення організму, може виявитися новим важливим маркером старіння. А зниження стійкості з віком вказує на те, що здатність до відновлення повністю втрачається до 120-150 років.

Це говорить про те, що для продовження життя необхідно розробляти терапії, які впливають не тільки на хвороби, а й на сам процес старіння, сповільнюючи його і збільшуючи тривалість життя.

Але оскільки щотижневий забір крові для отримання реальної картини процесу старіння травматичний, то вчені спробували використовувати фітнес-трекер інтенсивності фізичної активності, яка також показує зміни швидкості відновлення.

Таким чином, бачимо, що фітнес-гаджети можна використовувати не тільки для досягнень ЗСЖ-цілей. За їх допомоги можна дізнатися який спосіб життя і харчування рекомендований конкретній людині. Досить навіть шагоміра в смартфоні. Це відкриває нові можливості для дослідження рівня здоров’я населення.

У Швеції розробили тест для діагностики хвороби Альцгеймера на самих ранніх стадіях.

Джерело: Nature