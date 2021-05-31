У світі станом на 31 травня зафіксували 171 млн випадків Covid-19. Найбільше хворих за добу виявили в Індії (153 тис.), Бразилії (43 тис.) та Аргентині (21 тис.).

Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли за весь час пандемії 3,5 млн людей, за добу – понад 8 тис. Водночас одужали – понад 153 млн людей. Нині нараховується понад 14 млн активних випадків захворювання, з них у критичному стані – понад 92 тис. пацієнтів.

Головні новини про коронавірус за 31 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні ситуація з коронавірусом залишається стабільною. За добу у країні підтвердили 1 022 нових випадків хвороби. Загалом померло від Covіd-19 50 536 людей, за добу – 64 пацієнти. Побороло хворобу за час пандемії 2 041 082 українця, за день – 4 934.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано за день у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107) та Запорізькій (69) областях.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко попередив українців про нові загрози. Зокрема, про хронічні неінфекційні хвороби, старіння населення.

Коронавірус у світі

У китайській провінції Гуандун зафіксували спалах Covid-19. Тому через поширення Covid-19 влада скоротила кількість польотів до Гуанчжоу. У міжнародному аеропорту міста Байюнь вже скасовано 519 рейсів – 37% від загальної кількості запланованих на 31 травня. Також людина, яка хоче виїхати з густонаселеного пункти має мати тест на коронавірус.

У Єгипті почали працювати кафе, ресторани, торгові центри та магазини. Через карантин доходи від туризму у країні впали на 70%.

В Африці ввели всього 1% вакцин проти коронавірусу з 1,3 млрд щеплень, які зробили у всьому світі. Нині на континент доставили тільки 28 млн доз вакцин, що менше ніж 2% населення.

Вакцинація в Україні

30 травня в Україні зробили 6 168 щеплень проти коронавірусу, з них першу дозу вакцини отримали 5 828 людей, другу дозу – 340 людей.

Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 021 806 осіб, з них отримали одну дозу 1 021 804 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози 125 777 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). До листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 610 168 людей.

Ляшко також розповів, що імунізація проти коронавірусу у центрі масової вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру у Києві проходить організовано, проте є певні недоліки. Наприклад, до центру приходять люди, які не отримали запрошення отримати щеплення і через це утворюються черги.

Він додав, що наступного тижня уряд розгляне зміни до постанови про карантин. Там також розглянуть зміни, які даватимуть певні привілеї для вакцинованих людей.