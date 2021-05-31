Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Спалах вірусу в Китаї та нові біологічні загрози для України: Covid-новини 31 травня

карантин, коронавірус

У світі станом на 31 травня зафіксували 171 млн випадків Covid-19. Найбільше хворих за добу виявили в Індії (153  тис.), Бразилії (43 тис.) та Аргентині (21 тис.).

Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли за весь час пандемії 3,5 млн людей, за добу – понад 8 тис. Водночас одужали – понад 153 млн людей. Нині нараховується понад 14 млн активних випадків захворювання, з них у критичному стані – понад 92 тис. пацієнтів.

Головні новини про коронавірус за 31 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні ситуація з коронавірусом залишається стабільною. За добу у країні підтвердили 1 022 нових випадків хвороби. Загалом померло від Covіd-19 50 536 людей, за добу – 64 пацієнти. Побороло хворобу за час пандемії 2 041 082 українця, за день – 4 934.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано за день у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107) та Запорізькій (69) областях.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко попередив українців про нові загрози. Зокрема, про хронічні неінфекційні хвороби, старіння населення.

Читайте
Як фейки про Covid-19 відбиваються на здоров'ї людей - вчені

Коронавірус у світі

У китайській провінції Гуандун зафіксували спалах Covid-19. Тому через поширення Covid-19 влада скоротила кількість польотів до Гуанчжоу. У міжнародному аеропорту міста Байюнь вже скасовано 519 рейсів – 37% від загальної кількості запланованих на 31 травня. Також людина, яка хоче виїхати з густонаселеного пункти має мати тест на коронавірус.

У Єгипті почали працювати кафе, ресторани, торгові центри та магазини. Через карантин доходи від туризму у країні впали на 70%.

В Африці ввели всього 1% вакцин проти коронавірусу з 1,3 млрд щеплень, які зробили у всьому світі. Нині на континент доставили тільки 28 млн доз вакцин, що менше ніж 2% населення.

Вакцинація в Україні

30 травня в Україні зробили 6 168 щеплень проти коронавірусу, з них першу дозу вакцини отримали 5 828 людей, другу дозу – 340 людей.

Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 021 806 осіб, з них отримали одну дозу 1 021 804 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози 125 777 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). До листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 610 168 людей.

Ляшко також розповів, що імунізація проти коронавірусу у центрі масової вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру у Києві проходить організовано, проте є певні недоліки. Наприклад, до центру приходять люди, які не отримали запрошення отримати щеплення і через це утворюються черги.

Він додав, що наступного тижня уряд розгляне зміни до постанови про карантин. Там також розглянуть зміни, які даватимуть певні привілеї для вакцинованих людей.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка